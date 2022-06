Wiceminister: Opozycji doskwiera konsensus polityczny

Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej był w środę gościem audycji na antenie Programu 3. Polskiego Radia.

Polityk opowiedział o posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej, którego głównym tematem była agresja zbrojna Federacji Rosyjskiej na ukraińskie terytorium państwowe, a dokładnie skutki militarne z punktu widzenia Ukrainy. Poruszono także kwestię skutków politycznych i gospodarczych wojny.

Postawa opozycji

Marcin Ociepa powiedział również o postawie opozycji. – Oczywiście, merytorycznie dobrze, że ze sobą rozmawiamy. Jednak widzę, że opozycji doskwiera już konsensus polityczny wokół inwazji Rosji na Ukrainę, wokół pomocy Ukrainie oraz konsensus związany z polską polityką zagraniczną. A to niedobrze, ponieważ im dłużej trwa konsensus, tym lepiej dla nas i dla Ukrainy – oznajmił.

Wiceminister obrony narodowej podkreślił, że nie ma wątpliwości, iż polski rząd wykazuje się "bezprecedensową aktywnością dyplomatyczną" i wsparciem wojskowym dla Ukrainy, "za co sami Ukraińcy są nam wdzięczni". – Jesteśmy w pierwszej trójce państw, które w liczbach bezwzględnych, jeżeli mówimy o wartości przekazanego sprzętu, pomagają Ukrainie. I jestem z tego dumny – powiedział.

Polityka Niemiec

Prezes OdNowy odniósł się również na antenie radiowej "Trójki" do polityki Niemiec w sprawie wojny na Ukrainie. Skomentował przy tym słowa kanclerza RFN Olafa Scholza na temat tego, iż Niemcy są jednym z czołowych krajów pomagających Ukrainie.

Według Marcina Ociepy, wypowiedź Scholza wpisuje się w "przemyślaną strategię rządu federalnego". Jak stwierdził, Niemcy "chcą na wszystkich poziomach to komunikować, jednak jest to coś niezwiązanego z rzeczywistością". – Niemcy nie pomagają w jakkolwiek porównywalny sposób do Litwy, już nie mówiąc o Polsce – zauważył polityk.

