Szef MON: Jeżeli chcesz żyć w pokoju, bądź przygotowany, żeby odstraszyć agresora

Szef MON odwiedził teren Huty Stalowa Wola S.A. wraz z premierem Mateuszem Morawieckim oraz wicepremierem, ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem.

Miejsce należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest producentem sprzętu dla armii, m.in. armatohaubic oraz moździerzy samobieżnych – podało oficjalne kontro resortu obrony narodowej na Twitterze.

Konsekwentne działania rządu

W Stalowej Woli przedstawiciele polskiego rządu wystąpili na konferencji prasowej. Mariusz Błaszczak mówił o potencjale Wojska Polskiego, szczególnie w kontekście zagrożenia za naszą wschodnią granicą. – Jeżeli chcesz żyć w pokoju, chcesz, żeby twój kraj był bezpieczny, bądź przygotowany na to, żeby odstraszyć agresora. Tak konsekwentnie działa rząd Prawa i Sprawiedliwości – oznajmił. Minister zwrócił również uwagę na działania zwierzchnika Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, czyli prezydenta Andrzeja Dudy. Jak zauważył, polska armia została wzmocniona między innymi przez rozwiązania przyjęte w ramach ustawy o obronie ojczyzny. Zdaniem polityka, projekt stanowi "podstawę rozwoju polskich Sił Zbrojnych zarówno w sensie liczebności Wojska Polskiego, jak i wyposażenia w nowoczesną broń".

– Ważne jest również to, na co czekamy – bojowe wozy piechoty Borsuk. Obserwowaliśmy przygotowania do ich produkcji. Pierwszy prototyp, w zasadzie badania zakładowe, zostały już zakończone. Za miesiąc ruszą badania kwalifikacyjne, które – mam nadzieję – szybko zakończą się pozytywnymi rezultatami. Zamówiliśmy już kolejne cztery prototypy, żeby w badaniach kwalifikacyjnych wykorzystać opinię żołnierzy Wojska Polskiego, którzy będą użytkownikami wozów – powiedział Błaszczak. – Na wojnie za naszą wschodnią granicą widzimy, jak ważną rolę odgrywa artyleria. Dlatego stawiamy też na jej rozwój – dodał.

