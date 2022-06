MSZ Ukrainy: Są trzy warunki pokonania Rosji

W piątek mija 100 dni od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 24 lutego wojska rosyjskie zaatakowały pozycje Ukrainy. Początkowo plan Władimira Putina zakładał szybkie zajęcie Kijowa i i zainstalowanie tam nowego, kontrolowanego przez Moskwę rządu. Twardy opór ukraińskiej armii nie pozwolił na realizację tych zamierzeń.

Po niepowodzeniu pod Kijowem, Rosjanie skoncentrowali swoje siły w Donbasie, próbując oderwać to terytorium od Ukrainy. Obrońcy stawiają zaciekły opór, a wywiady zachodnich państw przewidują, że konflikt potrwa co najmniej do końca tego roku.

Jak wygrać wojnę

Tymczasem ukraiński MSZ przedstawił trzy warunki pokonania Rosji. Są to: maksymalna presja na Rosję poprzez sankcje; dostawy broni, której domaga się Ukraina oraz przyznanie Ukrainie statusu państwa-kandydata do UE, co ma być pierwszym krokiem na drodze Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej.

"Aby powstrzymać popełnianie przez Rosjan zbrodni na Ukraińcach, niszczenie naszej gospodarki i szantażowanie świata głodem, stałe wsparcie dla Ukrainy musi się utrzymać... Główne warunki wstępne dla ukraińskiego zwycięstwa pozostają niezmienione: maksymalna presja poprzez sankcje, dostawy niezbędnych broni i przyznanie statusu państwa kandydata na ścieżce do pełnego członkostwa w UE" – wskazuje ukraiński MSZ.

Ukraińcy domagają się pozbawienia reżimu Putina wszelkich wpływów na świecie i zdolności do "prowadzenia zewnętrznych agresji, prowadzenia operacji informacyjnych i psychologicznych, szerzenia korupcji i manipulowania historią i kulturą, aby chronić swoje agresywne interesy".

Kijów chce także utworzenia Specjalnego Trybunału, który miałby zbadać zbrodnie wojenne popełniane przez Rosjan na Ukrainie.

"Rosyjscy przestępcy muszą stanąć przed trybunałem tak samo, jak przywódcy nazistowskich Niemiec" – napisano w oświadczeniu.

