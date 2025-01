Co jest przyczyną spadku zaufania do rządu? Zaskakująca odpowiedź Kierwińskiego

Polityk był gościem audycji Bogdana Rymanowskiego w Radiu Zet. Dziennikarz przypomniał wyniki sondażu CBOS, według którego tylko 27 procent badanych uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, a aż 54 procent, że w złym.

– To gorsze nastroje niż przed wyborami w 2023 roku – zaznaczył prowadzący.

– Ale proszę też zobaczyć, co dzieje się na arenie międzynarodowej. Mamy jednak bardzo niepewny świat. Myślę, że to, co dzieje się w tej dużej polityce międzynarodowej, jest dla Polaków powodem do myślenia, że nie jest najlepiej – odpowiedział Kierwiński.

Na pytanie, czy Polacy bardziej przejmują się Trumpem niż sytuacją w kraju, minister odpowiedział, że "każdy odpowiedzialny Polak przejmuje się tym, w jakiej kondycji może być Ukraina, pozbawiona amerykańskiej pomocy".

– To nie jest dobry i łatwy czas, ale wyjdziemy z tego, mamy dobry, odpowiedzialny rząd i premiera, który jest jednym z liderów UE – ocenił.

Kierwiński: Nie widzę skrętu w prawo Trzaskowskiego

Dopytywany o koalicjantów, którzy krytykują Rafała Trzaskowskiego za skręt w prawo, sekretarz generalny PO tłumaczył, że żadnego takiego skrętu nie widzi, ponieważ jego zdaniem prezydent Warszawy "zawsze był politykiem centrowym i tak pozostanie".

– Michał Kamiński zamiast zajmować się komentowaniem kampanii Rafała Trzaskowskiego, niech się zaangażuje w kampanię. Zamiast komentować – niech coś zrobi. Powinien zająć się kandydatem Trzeciej Drogi – mówił rozmówca Bogdana Rymanowskiego. Jak dodał, jest "pod wrażeniem" aktywności Trzaskowskiego.

Rząd zamierza monitorować firmy ubezpieczeniowe

Kolejnym tematem rozmowy była aktualna sytuacja powodzian. Na pytanie o most w Stroniu, minister zapowiedział, że ma być on oddany do końca stycznia. Odniósł się również do mających miejsce opóźnień.

– To żywy organizm. My, jako administracja rządowa wsparliśmy budowę czterech mostów tymczasowych w powiecie kłodzkim. Ostatni z nich oddany w zeszłym tygodniu, uruchomiony. Tam pomagały nam wojska tureckie. Zgłosiły się, chciały współpracować – zaznaczył polityk.

Kierwiński zapowiedział, że "każdy sygnał, że w jakikolwiek sposób osoba poszkodowana podczas powodzi została pokrzywdzona przez firmę ubezpieczeniową, będzie sprawdzony".

– Rzecznik Finansowy będzie reagował. I on i ja osobiście będziemy angażować się w każdą tego typu sprawę. Będziemy dokładnie monitorować – zapewnił. – Będą postępowania kontrolne wobec całych firm ubezpieczeniowych, które się tym zajmują – dodał gość Radia Zet.

