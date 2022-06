Szef polskiego MSZ zakończył zagraniczną wizytę. Zachęcał do współpracy

Szef polskiego MSZ przeprowadził rozmowy z czarnogórskim prezydentem Milo Đukanoviciem, premierem kraju Dritanem Abazoviciem oraz szefem tamtejszej dyplomacji Ranko Krivokapiciem. Głównymi tematami dyskusji były kwestie współpracy i bezpieczeństwa.

Spotkania odbyły się w ramach podróży ministra Zbigniewa Raua po Bałkanach Zachodnich.

Rau zachęca do współpracy

W Podgoricy minister spraw zagranicznych Polski rozmawiał również z szefową Misji OBWE w Czarnogórze Dominique Waag i jej współpracownikami, którym podziękował za "doskonałą pracę". Rau spotkał się także z przedstawicielami czarnogórskiego społeczeństwa obywatelskiego – poinformowało we wtorkowym komunikacie polskie MSZ. Jak przekazał rzecznik prasowy resortu Łukasz Jasina, przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie podczas dyskusji podkreślał znaczenie przeprowadzenia ostatnich reform w Czarnogórze. Przyjęte rozwiązania mają być zgodne z zasadami i oczekiwaniami OBWE. Czyni to z tego kraju "stabilnego i konstruktywnego partnera w regionie". Minister Zbigniew Rau zwrócił też uwagę na to, że "dobitnym potwierdzeniem przywiązania do solidarności, praworządności i kultury dialogu było stanowisko, jakie Czarnogóra zajęła w ostatnim niezwykle trudnym dla Europy i świata czasie".

– Bliskie relacje i zaangażowanie waszego kraju w wartości, które ukształtowały OBWE, zostały kolejny raz udowodnione poprzez jasne i odwołujące się do zasad stanowisko Czarnogóry wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jako urzędujący przewodniczący OBWE pragnę wyrazić moje najwyższe uznanie dla pełnego poparcia ze strony waszego kraju i działania w zgodzie z polityki zagraniczną i bezpieczeństwa UE. Ta postawa jest niezwykle cenna w momencie, gdy nasze europejskie bezpieczeństwo i cały międzynarodowy porządek jest atakowany przez Rosję – mówił szef polskiego MSZ.

Czytaj też:

Szef dyplomacji Austrii w Polsce. Pierwsza wizyta od 2014 roku