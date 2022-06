Prof. Nowak do sympatyków Konfederacji: To przejaw bezdennej głupoty

– Mówię to do tych sympatyków Konfederacji, którzy czasem roili, co strasznie mnie denerwowało, jako przejaw bezdennej głupoty, o możliwej współpracy Polski z Rosją. Niektórzy nawet do tego łajdactwa się posuwali, która mogłaby doprowadzić do podziału Ukrainy – wskazał prof. Nowak w nagraniu opublikowanym przez portal pch24.pl.

Dalej historyk odniósł się do wypowiedzi i działań polityków Konfederacji: Grzegorza Brauna oraz Janusza Korwin-Mikkego.

– Zwracam się do autorów tych niemądrych dywagacji. Historia pokazuje, że Rosja zawsze prędzej porozumie się z Niemcami ws. podziału Polski lub podziałów wpływów w Polsce, niż wybierze słabszego partnera, jakim może być Polska. Nawet rządzona przez takich idiotów jak pan Braun czy Korwin-Mikke. Używam tego ostrego sformułowania, bo ich wypowiedzi nt. polityki zagranicznej nie nadają się do innego skomentowania – ocenił prof. Andrzej Nowak.

Brytyjski generał: Musimy przygotować armię do ponownej walki

Gen. Patrick Sanders zastąpił na stanowisku gen. Marka Carletona. W liście, którego fragmenty ujawniły brytyjskie media, Sanders zwrócił uwagę, że jest "pierwszym szefem sztabu generalnego od 1941 r., obejmującym dowództwo nad armią w cieniu wojny lądowej w Europie, w którą zaangażowane jest mocarstwo kontynentalne".

"Inwazja Rosji na Ukrainę podkreśla nasz podstawowy cel — ochronę Wielkiej Brytanii oraz gotowość do walki i wygrywania wojen na lądzie — oraz wzmacnia wymóg odstraszania rosyjskiej agresji groźbą użycia siły. Świat zmienił się od 24 lutego i obecnie istnieje palący imperatyw wykucia armii zdolnej do walki wraz z naszymi sojusznikami i pokonania Rosji w bitwie" — napisał nowy dowódca British Army.

Wojskowy podkreślił, że stawia sobie za cel "przyspieszenie mobilizacji i modernizacji armii, aby wzmocnić NATO i pozbawić Rosję szansy na zajęcie kolejnych obszarów Europy. (...) To my jesteśmy pokoleniem, które musi przygotować armię do ponownej walki w Europie".

List został wysłany przez gen. Sandersa do podkomendnych w czwartek poprzez wewnętrzną sieć ministerstwa obrony.

