Prezydent Ukrainy: Odbyłem owocną rozmowę z premierem Węgier

"Odbyłem owocną rozmowę z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Podziękowałem za poparcie suwerenności Ukrainy i schronienia dla Ukraińców w czasie wojny. Zgodziliśmy się rozwijać współpracę w sektorze energetycznym. Jestem wdzięczny za poparcie statusu kandydata Ukrainy do Unii Europejskiej. Zaprosiłem premiera do odwiedzenia Ukrainy" – napisał we wtorek w serwisie społecznościowym Twitter prezydent Wołodymyr Zełenski.

twitter

Poparcie Węgier dla Ukrainy

W ostatni poniedziałek rzecznik prasowy premiera Viktora Orbana Bertalan Havasi poinformował o poparciu przez Budapeszt pomysłu przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. Węgierski przywódca ma popierać rekomendację Komisji Europejskiej w tej sprawie.

Przypomnijmy, że w ubiegły piątek KE pozytywnie zaopiniowała wniosek władz państwa ukraińskiego w kwestii przystąpienia do UE. Wiadomość przekazała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Podobną opinię uzyskała również Mołdawia.

Krytyka premiera Orbana

Na początku rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainę premier Węgier Viktor Orban i tamtejsze władze były mocno krytykowane przez grono państw europejskich za swoją postawę wobec działań zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Początkowo Węgrzy nie chcieli zgodzić się na zaostrzenie sankcji wobec Rosji w postaci wprowadzenia unijnego embarga na rosyjską ropę i gazu. Pomimo że Unia Europejska potrzebowała w tej kwestii jednomyślności.

Sceptycyzmu wobec ruchów Węgier nie kryły także polskie władze, a w szczególności Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Zdaniem naszych polityków, Viktor Orban popełnił błąd, realizując swoją politykę względem Ukrainy i Rosji. Komentowano to jako działania "krótkowzroczne" i "warunkowane wewnętrznymi problemami".

Czytaj też:

Pomoc dla Ukrainy. Scholz: Jesteśmy gotowi zapłacić tę cenęCzytaj też:

Deportacja Ukraińców? MSZ ostrzega przed dezinformacją