Ukraina w Unii? Komisja Europejska wydała opinię

Podczas wystąpienia w Brukseli informację przekazała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

"Ursula von der Leyen: Komisja Europejska wydała pozytywną opinię ws. przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej" – podała Polska Agencja Prasowa (PAP) w serwisie społecznościowym Twitter.

twitter

Stanowisko KE

Zgodnie ze stanowiskiem KE, pozytywną opinię ws. członkostwa w UE uzyskała również Mołdawia. 3 marca 2022 roku prezydent tego roku Maya Sandu podpisała wniosek o przystąpienie państwa do unijnych struktur. Tym samym Mołdawianie poszli śladami Ukraińców.

Jeszcze wcześniej złożenie odpowiedniego wniosku do centrali Wspólnoty Europejskiej zapowiedział w imieniu Gruzji przewodniczący ugrupowania Gruzińskie Marzenie Irakli Kobachidze. – Wzywamy struktury UE do rozpatrzenia naszego wniosku w trybie przyspieszonym i podjęcia decyzji o przyznaniu Gruzji statusu kandydata do UE. (...) Naszym marzeniem i celem politycznym jest, aby Gruzja stała się silnym gospodarczo i bezpiecznym krajem europejskim. Każdy krok naszego rządu służy temu celowi, łącznie z naszą decyzją – mówił. Jednak jak przekazała w trakcie piątkowego wystąpienia w Brukseli Ursula von der Leyen, Komisja Europejska uważa, iż "Gruzja zasługuje na europejską perspektywę, ale na status kandydata do UE jest dla niej za wcześnie".

"Europejskie marzenie"

Ursula von der Leyen skomentowała decyzje Komisji Europejskiej za pomocą wpisów w serwisie społecznościowym Twitter. "Ukraińcy są gotowi umrzeć za europejską perspektywę. Chcemy, aby żyli z nami europejskim marzeniem" – stwierdziła.

twitter

"Rekomendujemy również przyznanie Mołdawii statusu kandydata, przy założeniu, że kraj ten przeprowadzi reformy. Mołdawia jest na prawdziwie proreformatorskiej, antykorupcyjnej i europejskiej ścieżce. Przed nami jeszcze długa droga. Ale wierzymy, że ma potencjał, aby sprostać kryteriom" – oznajmiła przewodnicząca KE. "Gruzja musi teraz zjednoczyć się politycznie, aby wytyczyć jasną drogę do reform strukturalnych i UE. Rekomendujemy więc przyznanie perspektywy europejskiej, ale powrót i ocenę, czy spełnia ona szereg warunków przed przyznaniem jej statusu kandydata" – dodała unijna polityk.

twitterCzytaj też:

"Prowadzimy akcję na rzecz poparcia Ukrainy". Prezydent rozmawiał z premier DaniiCzytaj też:

Delegacja w Kijowie. Przydacz: Grupa, która opowiadała się za dialogiem z Rosją