Prezydent Ukrainy: W wielu miastach odczuwa się teraz odprężenie

Mija 130 dni od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji militarnej na ukraińskie terytorium państwowe.

W sobotę, 2 lipca późnym wieczorem przywódca Ukrainy opublikował w serwisie społecznościowym Facebook swoje wystąpienie wideo. Zwrócił się w nim do narodu o dalszą pomoc w walce z Rosją.

Prezydent Zełenski: Wojna trwa

– W wielu ukraińskich miastach na tyłach frontu odczuwa się teraz odprężenie, ale wojna się nie skończyła, jej brutalność wzrasta i nie można o tym zapomnieć, dlatego trzeba pomóc wojsku – powiedział Wołodymyr Zełenski. – Musimy pomóc wojsku, wolontariuszom, wszystkim, którzy zostali w tym czasie sami – dodał.

– Bez względu na to, jak trudno jest dzisiaj, musimy myśleć o tym, co wydarzy się jutro. I żeby jutro przyniosło Ukrainie maksimum korzyści, każdy powinien zrobić w tym celu wszystko, co możliwe – oznajmił prezydent kraju.

Ukraina w UE? Apel przywódcy

Przypomnijmy, że w ostatni piątek Ukraina podpisała deklarację zamiaru przystąpienia do Unii Europejskiej. Przemawiając w ukraińskim parlamencie, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła, iż członkostwo państwa w UE "jest w zasięgu", ale wezwała przy tym Ukrainę do kontynuowania reform antykorupcyjnych.

Natomiast prezydent Wołodymyr Zełenski uważa, że droga Ukrainy do Unii Europejskiej nie powinna trwać "dziesięciolecia", tak jak stwierdził niedawno jego francuski odpowiednik – Emmanuel Macron. Ukraiński polityk wezwał tym samym do przyspieszenia procesu integracji. – Musimy szybko przejść tę drogę. (...) Wzywam wszystkich tych, którzy piastują stanowiska rządowe, aby postrzegali swój obowiązek, pracę na rzecz członkostwa w UE jako frontową walkę o nasze państwo, o Ukrainę, o ciebie i mnie. Musimy pracować nad przygotowaniami do przystąpienia do UE z taką samą intensywnością i odpowiedzialnością, jaką wkładamy w przygotowanie kandydatury – skomentował Zełenski.

