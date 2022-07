ISW: Kreml nakazuje tworzenie "batalionów ochotniczych"

Wiadomość przekazali analitycy Institute for the Study of War (ISW), na których w czwartek powołał się portal rp.pl.

Decyzja Moskwy oznaczałaby brak częściowej lub pełnej mobilizacji w kraju. Formułowanie grup ochotników byłoby natomiast zadaniem poszczególnych rosyjskich obwodów regionalnych.

Media w Rosji podawały, że mężczyznom oferuje się nawet od 3,75 tys. do 6 tys. dolarów za półroczny kontrakt wojskowy. Jak przekazano, bataliony ochotnicze mają powstać m.in. w obwodzie kurskim, Republice Czuwaskiej, Czeczenii, Tatarstanie, Moskwie, i Niżnym Nowogrodzie. Analitycy ISW zwrócili uwagę na to, iż bataliony mogą być utworzone z 34 tys. nowo przybyłych żołnierzy. Stanie się tak, jeżeli w każdym regionie terytorium Federacji Rosyjskiej powstanie co najmniej jedna jednostka wojskowa w sile 4 tys. osób.

Eksperci poinformowali również, że wojska rosyjskie przeprowadziły na Ukrainie nieudane natarcia lądowe na północ od Słowiańska i w okolicach Bachmutu. Niepowodzeniem miała zakończyć się również ofensywa lądowa na północ od Charkowa. Jednocześnie Rosjanie nadal atakowali ukraińskie linie kolejowe na wschodzie i okolice Siewierska – przekazał portal rp.pl.

Trwa atak zbrojny sił Federacji Rosyjskiej na ukraińskie terytorium państwowe. W ciągu ostatnich kilku tygodni Ukraina wykorzystywała podarowane przez USA systemy rakietowe HIMARS i inną broń zachodnią do atakowania wrogich składów amunicji na terenach kontrolowanych przez Moskwę.

Państwa zachodnie cały czas starają się wspierać walczących Ukraińców. Przypomnijmy, iż w połowie czerwca prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Jego wartość sięga aż 1 mld 225 mln dolarów.

