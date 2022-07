Tusk: Władzy należą się sprawiedliwe procesy przed niezależnymi sądami

W przyszłym roku rząd Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy zamierza o 7,8 proc. zwiększyć kwotę bazową, na podstawie której wyliczane są pensje deputowanych. Obecnie ta kwota wynosi 1789,42 złotych. Jeżeli zostanie zwiększona, to wyniesie 1928,99 złotych.

W ten sposób prezydent kraju zyska 2 tys. złotych brutto, premier i marszałkowie – 1,6 tys. złotych, ministrowie – 1,4 tys. złotych, a posłowie i senatorowie po 1 tys. złotych.

Tusk: Procesy dla władzy

– Są tacy, którzy twierdzą, że PiS-owska władza – co prawda – kradnie, ale się dzieli. Jak kradnie, to już wszyscy wiemy. Zobaczmy, jak dzieli się z ludźmi – mówił Donald Tusk w swoim środowym wideokomentarzu pod tytułem "Jak kradną, jak się dzielą?", udostępnionym na portalu społecznościowym Twitter. – W ręku mam 2 tys. złotych. Tyle podwyżki ma dostać pan prezydent. Niewiele mniej pan premier, ministrowie, pani marszałek. W czasie, kiedy drożyzna zżera ludziom oszczędności, kiedy wielu Polaków nie wie, czy przeżyje od pierwszego do pierwszego – oznajmił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Tusk wspomniał również o podwyżkach dla nauczycieli. Jak stwierdził, nauczyciel mianowany w Polsce na pensji zasadniczej będzie zarabiał o 152 złote więcej w czasie podwyżek zaproponowanych przez rządzących dla polityków. – Oni, ta władza mówi, że im się to należy, niejako z automatu. Z automatu to się tej władzy należy wyrok wyborców. Z automatu to tej władzy należą się sprawiedliwe procesy przed niezależnymi sądami za to, że okradają każdego dnia polskie rodziny: z pieniędzy, z węgla, z cukru, z ciepłej wody, z nadziei, z marzeń o własnym mieszkaniu, z poczucia bezpieczeństwa. I ten wyrok zapadnie szybciej, niż myślicie – zapowiedział były premier.

