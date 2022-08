"Weta są na stole". Europoseł PiS wskazał okazję do uderzenia w KE

Prezes Prawa i Sprawiedliwości udzielił głośnego wywiadu, w którym wskazał na konieczność powrotu do reformy wymiaru sprawiedliwości, która w ostatnim czasie została zatrzymana z powodu konfliktu z Unią Europejską. Zdaniem polityka, sądy to obecnie "ciężka choroba polskiego państwa", której "trzeba zaradzić", pomimo gróźb z Brukseli. Według lidera PiS, presja wywierana na Polskę, w związku z sądownictwem, nie ma nic wspólnego z ochroną praworządności.

– Coraz bardziej jest oczywiste, że tu nie ma sensu zważać na Unię Europejską, bo ona i tak ma inny plan. Unia nie wykonuje swoich obowiązków wobec Polski, nie przestrzega żadnych reguł. W tej sytuacji nie mamy powodów brać pod uwagę jej zastrzeżeń – stwierdził Kaczyński.

Polska użyje weta?

Politycy Prawa i Sprawiedliwości coraz częściej mówią o zaostrzeniu kursu wobec Unii Europejskiej i możliwości zastosowania weta. W tym duchu wypowiadał się w środę europoseł tej partii Bogdan Rzońca. Polityk wskazywał, że KE "szuka pretekstu", a sprawa sędziów ("niby pokrzywdzonych") ma być wykorzystana w innym celu.

– Chodzi tak naprawdę o to, żeby pomóc opozycji polskiej w zdobyciu władzy. Zresztą nie ukrywali tego nigdy europosłowie liberalni i lewicowi, że chcą to zrobić. Jak była taka misja europosłów do Polski, to hiszpański europoseł wprost powiedział, że przyjechał tu po to, żeby pomóc polskiej opozycji. A pani von der Leyen jakiś czas temu pozdrawiała pana Donalda Tuska i życzyła mu powrotu na stołek premiera państwa polskiego – powiedział europoseł na antenie Polskiego Radia 24.

Zdaniem Rzońcy, rząd powinien w tej chwili skupić się na tłumaczeniu Polakom, dlaczego nie otrzymaliśmy jeszcze środków z KPO.

Europoseł podkreśla, że Polska ma narzędzia, aby wywrzeć presję na Komisję Europejską. Pierwsza możliwość ma, jak wskazał Rzońca, nadarzyć się już jesienią.

– Weta są na stole i te weta powinny być użyte w odpowiednim momencie, już na jesieni tego roku, choćby w stosunku do systemu ETS [handel uprawnieniami do emisji CO2 - przyp. red.], który jest bardzo niesprawiedliwy – ocenił polityk.

Czytaj też:

Co z KPO? Rzońca: Na ostateczne zatrzaśnięcie drzwi jest jeszcze czasCzytaj też:

"Jej wypowiedzi są żenujące". Europoseł PiS uderza w wiceszefową KE