Bartoszewski: Katastrofa ekologiczna jest faktem, ale przyczyn nie znamy

Parlamentarzysta klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej był w piątek gościem programu "Kwadrans Polityczny" na antenie TVP1. Skomentował głośną sprawę skażenia Odry.

Według niego, powinniśmy ustalić, co dokładnie stało się w rzece, jak możemy jak najszybciej doprowadzić Odrę do stanu używalności, jak takim sytuacjom zapobiegać oraz kto zawinił i poniesie odpowiedzialność.

Bartoszewski: Katastrofa to fakt

– Katastrofa ekologiczna jest faktem, ale przyczyn nie znamy. Natomiast problem polega na tym, że nikt nie kontroluje wylewu ścieków do rzek. Jak się okazuje, miało miejsce kilka tysięcy niesankcjonowanych upustów ścieków do rzeki, 17 tys. przypadków jest badanych pod kątem niezgodności z prawem, a 60-70 trafiło do sądu. Wyroki są tak małe, że nikogo to nie obchodzi. To oznacza, że nie ma kontroli nad naszymi rzekami – powiedział poseł Władysław Teofil Bartoszewski.

Zdaniem gościa Telewizji Polskiej, ktoś musi ponieść odpowiedzialność polityczną i administracyjną. – Ktoś podejmował lub nie podejmował określonych decyzji (...). Ale dla mnie najważniejsze są rozwiązania systemowe. Odra została skażona i to się nie odwróci przez następne 20 lat. Pytanie, jak takiemu czemuś zapobiegać. Jako Koalicja Polska zwołaliśmy posiedzenie dwóch komisji. Obradowaliśmy sześć godzin, usiłując ustalić, co się stało. W ciągu tego czasu przedstawiciele rządu w randze wiceministrów starali się unikać odpowiedzi na bardzo wiele pytań. Teraz zostały one postawione na piśmie – oznajmił.

– Dla mnie nie jest to walka polityczna, a walka z niekompetencją tego rządu. Piętnuję niekompetencję rządzących – stwierdził deputowany PSL.

– Opozycja ma obowiązek kontrolować rząd i go krytykować, gdy robi rzeczy niemądre, niesłuszne, a zwłaszcza niekompetentne. Rządy się zmieniają, mogą być bardziej prawicowe, bardziej lewicowe, liberalne, ale powinny być kompetentne. A ten rząd kompetentny nie jest. I to widać – dodał.

