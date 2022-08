"Konkretne ulgi kontra lenistwo". Premier porównał rządy PiS i PO

"W trudnych czasach krytykować jest łatwo. Niech więc przemówią fakty. Oferta Prawo i Sprawiedliwość vs oferta PO. Konkretne ulgi i wsparcie dla Polaków vs lenistwo w czasach koniunktury" – tak szef rządu opisał grafikę, którą udostępnił w mediach społecznościowych. Chodzi o propozycje dla osób w wieku 30-35.

I tak wśród wymienionych rozwiązań znalazła się podwyżka kwoty wolnej od podatku. Obecnie kwota ta wynosi 30 tys. zł, a za rządów PO wynosiła zaledwie 3 tys. 91 zł. Z kolei stawka podatku PIT dziś to 12 proc., wcześniej 18 proc. PiS podwyższył także płacę minimalną – obecnie to 3 tys. 10 zł, a gdy rządziła Platforma płaca minimalna wynosiła 1750 zł.

Sondaż: Pięć partii w Sejmie. Cztery delikatnie zyskują, jedna traci

W piątek portal wPolityce.pl opublikował wyniki najnowszego sondażu zrealizowanego przez pracownię Social Changes.

Wyniki najnowszego sondażu pracowni prezentują się następująco:

Zjednoczona Prawica (PiS, Solidarna Polska) – 39 proc. (2 pkt. proc. w górę)

Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) – 28 proc. (w dół o 3 pkt. proc.)

Konfederacja (KORWiN, Ruch Narodowy, Korona, Wolnościowcy) – 9 proc. (w górę o 1 pkt. proc.)

Lewica (Nowa Lewica, Razem) – 9 proc. (plus jeden)

Polska 2050 Szymona Hołowni – 8 proc. (w górę o 1 pkt. proc.)

Sejm bez PSL

Jeśli zaś chodzi o poparcie dla formacji, które nie weszłyby do Sejmu, to listę otwiera PSL. Formacja kierowana przez Władysława Kosiniaka-Kamysza odnotował wynik na poziomie 4 proc. To jedno oczko mniej niż w poprzedniej ankiecie.

Tradycyjnie pod progiem znalazł się Paweł Kukiz i Jarosław Gowin. Kukiz‘15 odnotował wynik na poziomie 1 proc, a Porozumienie Jarosława Gowina -0 proc. Głos na "inne ugrupowania" także wskazało w ankiecie 1 proc. pytanych. 2 proc. pytanych wskazało inne ugrupowania.

