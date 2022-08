Trzaskowski: Prawa ucznia są w polskiej szkole naruszane

Podczas zwołanej w czwartek konferencji prasowej Rafał Trzaskowski poinformował o utworzeniu instytucji stołecznego rzecznika praw ucznia. Jak wskazał polityk PO, jest to realizacja postulatu Młodzieżowej Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Ma on dbać o interesy uczącej się młodzieży i przeciwdziałać, jak ujął to Trzaskowski, wprowadzaniu do szkół indoktrynacji.

– Rządzący próbują przez cały czas zrzucać kolejne obowiązki, również finansowe na barki samorządu – stwierdził Trzaskowski.

– My wsłuchujemy się w głos młodego pokolenia i jednym z postulatów było właśnie powołanie rzecznika praw ucznia. Młodzieżowa Rada Miasta Stołecznego Warszawy, przeprowadziła badania wśród uczniów. Aż 72 procent uczniów twierdzi, że taki rzecznik powinien zostać powołany, w związku z tym, że prawa ucznia są w polskiej szkole naruszane – dodał.

Trudna sytuacja uczniów

Polityk powiedział, że ostatnie siedem lat były "bardzo trudne dla polskiej edukacji". Z jakiego powodu? Jak stwierdził Trzaskowski, wszystko przez rządzących, którzy "robią wszystko, żeby do szkół wprowadzić indoktrynację, żeby upolitycznić polską szkolę". Sprzeciwiają się temu władze stolicy z Trzaskowskim i radą miejską na czele. Wiceszef PO wyjaśnił powody takiego działania.

– Dlatego, że uważamy, że nie ma miejsca w polskiej szkole na politykę, dokładnie takie samo stanowisko potwierdza Młodzieżowa Rada Miasta Stołecznego Warszawy. Wszyscy walczyliśmy i dalej walczymy o to, żeby Polska szkoła była niezależna – stwierdził.

Kolejnymi czynnikami, które pogorszyły sytuację uczniów jest pandemia oraz wojna na Ukrainie. Co więcej, według Trzaskowskiego, "rządzący próbują przez cały czas zrzucać kolejne obowiązki, również finansowe na barki samorządu".

Odpowiedzią na wszystkie te uwarunkowania ma być powołanie stołecznego rzecznika praw ucznia.

– Dzisiaj ogłaszamy, że w drodze naboru, taka pozycja w Warszawie powstanie, bo jest ona niesłychanie potrzebna. My jasno mówimy o tym, że polska szkoła, w Warszawie musi być niezależna, nie ma tam miejsca na politykę i prawa uczniów muszą być przestrzegane – powiedział polityk PO.

