Konferencja PiS. Kaczyński o raporcie smoleńskim

– Prace jeszcze trwają, nie potrafię powiedzieć dokładnie, kiedy to będzie, ale sądzę, że niedługo – powiedział prezes PiS na konferencji prasowej. Kaczyński zapewnił, że "tak jak ta część raportu, która już jest, została opublikowana i jest w internecie, tak samo będzie, jeśli chodzi o tą pozostałą część". Miałaby ona zawierać wszystkie analizy i ekspertyzy podkomisji smoleńskiej, a także raport nt. katastrofy, sporządzony przez amerykański National Institute for Aviation Research (NIAR). Kaczyński potwierdził, że ekspertyza NIAR z czasem także zostanie opublikowana, ale na razie "nie wie, jaki jest stopień zaangażowania tych prac, które jeszcze trwają".

Kaczyński: Front obrony Putina w polskim sejmie

– To jest po prostu zdumiewające, że w Polsce jest potężny front, nawet teraz, kiedy wychodzi ludobójstwo Putina, jest potężny front obrony Putina i że on jest także w parlamencie. To jest coś niebywałego. To przypomina najgorsze momenty naszej historii – powiedział Kaczyński, odwołując się do zarzutów stawianych m.in. przez TVN, podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza, która miałaby zdaniem TVN zatajać dowody wykluczające zamach w Smoleńsku.

Czwartkowa konferencja PiS

Jarosław Kaczyński na czwartkowej konferencji został zapytany także o ewentualne dołączenie Jacka Kurskiego do rządu. Prezes PiS udzielił krótkiej odpowiedzi. – Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownictwo rządu i oczywiście kierownictwo partii, tak jest we wszystkich ustrojach demokratycznych, i te decyzje jeszcze są przed nami – oznajmił. Z kolei premier Mateusz Morawiecki odpowiadał m.in. na tematy związane z kryzysem energetycznym. Szef rządu zapowiedział zamrożenie cen prądu. Zaprezentowano również nowy spot PiS "Dziś Europa mówi po polsku", odnoszący się do ostrzeżeń przed Rosją, płynących przez lata z Polski do Europy.

Macierewicz w Sejmie: To była wypowiedź sowieckiej agentury

Tusk publikuje zdjęcie Kaczyńskiego. "Obraz wart więcej niż tysiąc słów"