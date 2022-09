Przekop Mierzei Wiślanej. Gróbarczyk: Nieprzypadkowa data otwarcia

W najbliższą sobotę 17 września nastąpi otwarcie Kanału Żeglugowego na Mierzei Wiślanej. Inwestycja to pierwszy etap nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Przekop Mierzei to inicjatywa polityków Prawa i Sprawiedliwości i jeden ze sztandarowych projektów tej formacji.

Polska uniezależnia się od Rosji

– Data 17 września na otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej nie została wybrana przypadkowo. Ten symboliczny moment, tragiczny dla Polski, chcemy przełamać przez jutrzejsze rozpoczęcie żeglugi – powiedział w Programie 1 Polskiego Radia wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Przypomnijmy, że 17 września to także rocznica kolejnej agresji ZSRR na Polskę, do której doszło w 1939 r.

Gość "Sygnałów dnia" wskazał na geopolityczne znaczeniu przekopu Mierzei Wiślanej. – To był ostatni akwen, który nie był w jurysdykcji polskiej, wpłynięcie na niego jakiejkolwiek jednostki wymagało zgody Moskwy – powiedział wiceminister.

Jak wyjaśnił, taka sytuacja odbijała się na całym działaniu państwa, szczególnie kwestiach bezpieczeństwa, ponieważ uniemożliwiało to m.in. działania Straży Granicznej na polskim wybrzeżu: – Dzisiaj mamy możliwość ochrony granicy w 100 proc. w sposób należyty i odpowiedzialny.

Nowa droga wodna

Według oficjalnych danych, całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga wynosi blisko 25 kilometrów. Samo przejście przez Zalew Wiślany to nieco ponad 10 kilometrów, podobnie jak na rzece Elbląg. Pozostałe około 2,5 kilometra terenów to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny będą miały docelowo 5 metrów głębokości.

Droga wodna została zaprojektowana dla statku o długości 100 metrów, szerokości – 20 metrów i zanurzeniu – 4,5 metra.