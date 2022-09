Centroprawica wygrywa we Włoszech. Czarzasty: Byłbym bardzo spokojny

W ubiegły weekend, we Włoszech odbyły się przyspieszone wybory parlamentarne. W głosowaniu wygrała koalicja centroprawicowa, na czele której prawdopodobnie stanie liderka ugrupowania z największym poparciem – Braci Włochów – Giorgia Meloni.

Zwycięstwo Meloni we Włoszech

O opinię w tej sprawie wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Lewicy został poproszony w wywiadzie dla TVN 24.

– Ja byłbym bardzo spokojny, jeżeli chodzi o ocenę tego, co się wydarzyło we Włoszech. Meloni to jest tak, wsparcie dla Ukrainy deklarowane, wsparcie dla NATO i USA deklarowane, gospodarka, ważna sprawa, KPO te środki na które Polska czeka, umowa podpisana, bardzo dokładny mechanizm wydawania tych środków, Draghi poprzedni premier już to jakoś zaprojektował – ocenił poseł.

– Nie ma większości konstytucyjnej Meloni i do tego jeszcze ma Berlusconiego, którego zna Europa, tak nawiasem. Nie wiem, czy państwo wiecie, że pan Berlusconi ze swoją partią jest w strukturze partii ludowej – powiedział Czarzasty.

– Meloni na pewno ma bardzo jednoznaczne stanowisko, które mnie się nie podoba w sprawie LGBT, w sprawie uchodźców, w sprawie aborcji – dodał.

Czarzasty: Po wyborach stworzymy rząd

W dalszej części rozmowy polityk był pytany o spotkanie liderów części partii opozycyjnych przy okazji konferencji "Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO - rola Polski" oraz swoją wypowiedź. – O tym uprzejmie wszystkich informuję, całą Polskę, że opozycja jest dogadana, że opozycja wspólnie planuje przyszłość, że opozycja wspólnie stworzy rząd i opozycja się nie da skłócić – mówił Czarzasty 17 września.

– Ludziom trzeba dawać nadzieję. Niech którykolwiek, albo Władek albo Szymon, albo pan Donald Tusk niech mi powiedzą, że to jest nieprawda, co powiem. Po wyborach stworzymy rząd – powiedział poseł.

