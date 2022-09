"Muszę zmartwić opozycję". Suski o sytuacji w PiS

W czwartek politycy z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości spotkali się na wyjazdowym posiedzeniu w Pułtusku. O kulisy tego spotkania Suski pytany był w piątek rano na antenie Polsat News.

– Muszę zmartwić opozycję, na spotkaniu w Pułtusku nie lała się krew, tak jak niektórzy sądzili – powiedział, zapewniając, że w rządzie nie ma sporu wewnętrznego. – Bywają spory twórcze dotyczące rozwiązań, ale to nie są spory destrukcyjne jak w opozycji – dodał.

Dymisja Michała Dworczyka. Kto go zastąpi?

Pytany o powody dymisji Michała Dworczyka ze stanowiska szefa Kancelarii Premiera, Suski stwierdził, że "pojawiły się liczne sytuacje, które nie służyły ministrowi". – Chodzi m.in. o włamania na skrzynkę pocztową, które dotknęły wielu z nas, w tym i mnie – powiedział.

Dodał, że za włamania na pocztę mailową "prawdopodobnie odpowiedzialny jest nasz wschodni sąsiad, który dąży do destabilizacji Polski".

Dopytywany o zakulisowe pogłoski o tym, że Dworczyka zastąpi Zbigniew Hoffmann, Suski odpowiedział, że "jest to decyzja premiera, pewnie w porozumieniu z panem prezesem". – Zbigniewa Hoffmanna znam od wielu lat, to bardzo sprawny polityk i bardzo dobry urzędnik, więc jeśli to on miałby zastąpić Michała Dworczyka, to bym się nie zdziwił – stwierdził.

Terlecki o zmianie na stanowisko szefa KPRM

Odejście Dworczyka z rządu zapowiedział w czwartek wieczorem wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. – Michał Dworczyk złoży rezygnację. To kwestia godzin lub dni – poinformował.

Michał Dworczyk na stanowisko szefa KPRM został powołany 19 grudnia 2017 r. Wcześniej m.in. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Był zaangażowany w budowę Wojsk Obrony Terytorialnej. Z kolei jako szef Kancelarii Premiera odpowiadał m.in. za koordynację akcji szczepień przeciw COVID-19.



