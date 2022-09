"Na tym polega problem". Tusk: Jestem bardzo zaniepokojony

Według wstępnych danych GUS, inflacja we wrześniu wyniosła 17,2 proc w skali roku. To więcej niż szacowali ekonomiści.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,2 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,6 proc." – czytamy w komunikacie.

Komentarz Tuska

Komentując najnowsze dane GUS Donald Tusk stwierdził, że jest to dla wszystkich "smutna wiadomość". Lider PO podkreślił, że wrześniowe odczyty dotyczące inflacji zaskoczyły analityków, którzy jeszcze wczoraj szacowali jej poziom na 16,8 proc. Tusk podkreślił, że te suche dane "oznaczają na co dzień drastycznie rosnące ceny".

– Tym bardziej, że według GUS-u także z dzisiaj, ta informacja ceny żywności, tych zupełnie podstawowych artykułów, to jest 19 procent, więc nikt nad tym nie panuje – dodał były premier na briefingu prasowym w Białobrzegach.

Przyczyny inflacji

Tusk zabrał także głos w sprawie tego, kto jest odpowiedzialny za wciąż rosnącą inflację. Jak powiedział, obecna sytuacja jest między innymi wynikiem "kompletnego braku zaufania". Kto jest temu winien?

– To nie są tylko obiektywne dane, ceny energii, ale to, co podkreślają właściwie wszyscy eksperci to, że Polska straciła tak bardzo na reputacji, jeśli chodzi o stabilność ekonomiczną, przewidywalność działań, to też powoduje, że ta inflacja w Polsce jest najbardziej dotkliwa – wskazał lider PO, który chwilę wcześniej mówił o tym, że problem z inflacją polega na tym, że na statku, którym jest Polska, "nie ma kapitana".

– Jestem naprawdę bardzo zaniepokojony, bo biorąc pod uwagę to, co się dzieję poza granicami Polski, biorąc pod uwagę taką ogólną destabilizację i bardzo chaotyczne działania rządu. To wszystko powoduje, że widzimy, że nie ma już kapitana na tym statku, na tym polega problem – powiedział Tusk.

