Rafalska: Sikorski osiągnął swój cel i wsparł politykę Rosji

DoRzeczy.pl: Departament Stanu USA zareagował na wpis europosła PO Radosława Sikorskiego ws. Nord Stream 2. Amerykanie uznają go za powielanie rosyjskiej narracji. A jak pani skomentuje słowa byłego szefa MSZ?

Elżbieta Rafalska: Jak słucham komentarzy, które mówią, że to nieprzemyślane, głupie, a może pod wpływem, to jestem odległa od tego typu ocen.

Dlaczego?

Uważam, że jest to bardzo konsekwentne działanie, a wpis był świadomy i celowy z efektem takim, który miał wywołać. Sikorski osiągnął swój cel i wsparł politykę Rosji. To konsekwentne działanie na szkodę Polski i sił antyrosyjskich. Pytanie brzmi, dlaczego Radosław Sikorski to robi?

A może faktycznie Sikorski zrobił to przez przypadek?

Mamy do czynienia z bardzo doświadczonym politykiem, który lubi wrzawę i prowokacje. On się grzeje w blasku rozgłosu, a efekt miał być taki, jaki widzimy. Myślę, że zbyt często w komentarzach politycznych serwujemy naiwnością, pochopnością, nocnymi tweetami itd. Tam jest naprawdę wiele premedytacji i świadomych działań.

W ostatnim czasie fala krytyki wylała się na przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen za słowa pod adresem włoskich partii konserwatywnych. Czy obawia się pani podobnych „interwencji” w przyszłym roku w Polsce?

Dzisiaj nie mam najmniejszych złudzeń, że będą próby wpływania pośredniego, poprzez kreowania różnych wydarzeń i form nacisku, które już są stosowane.

Jakich?

Wstrzymanie KPO czy groźba zablokowania funduszy unijnych. Zachód obawia się wizji, w której Prawo i Sprawiedliwość ponownie wygrywa wybory, ponieważ wiedzą, że prowadzimy twardą i konsekwentną polityką. Polska dziś upomina się o swoje interesy, dlatego nie jest nami łatwo manipulować i wymuszać realizację np. niemieckich interesów. Dzisiejszy rząd nie jest spolegliwy, nie na kolanach, jak mawia premier Kaczyński, dlatego też jest rządem niewygodnym.

Jak się przed tym bronić?

Musimy przestać się dziwić, że takie sytuacje mają miejsce. Następnie odpowiadać, albo nawet wyprzedzać pewne ruchy i działania brukselskiego aparatu.

Czytaj też:

Morawiecki: Jestem przekonany, że Polska otrzyma reparacje od NiemiecCzytaj też:

Poseł PO: PiS nie walczy o realne pieniądze dla Polaków