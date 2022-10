"Porażający fragment". Warzecha: Jedynym scenariuszem dalsze zagrzewanie do boju?

Stanisław Żaryn, przekazał we wtorek, że Polska szykuje się do możliwości użycia przez Rosję broni atomowej. Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej mówił m.in., że podejmowane są środki zachowawcze.

– Przygotowujemy się również na takie różne scenariusze a temu chociażby służy akcja dostarczenia tabletek jodku do Komend Powiatowych Straży Pożarnej. To jest jeden z takich zachowawczych profilaktycznych mechanizmów, które mają pozwolić na ewentualnie neutralizować skutki skażenia radiologicznego – powiedział Żaryn na antenie Radia Plus.

Warzecha: Porażający fragment

Do wypowiedzi Żaryna odniósł się w mediach społecznościowych Łukasz Warzecha. Publicysta "Do Rzeczy" zwrócił uwagę do fragmentu, w którym polityk mówi o tym, co zrobi Polska w sytuacji użycia przez Rosję broni jądrowej.

– Oczywiście nadal uważamy, że Rosja jest groźna, Rosja szuka różnych możliwości po to żeby upokorzyć Zachód i przełamać ukraińską obronę. I tutaj no niestety można powiedzieć, że potencjalne użycie taktycznej broni jądrowej jest wciąż możliwe (...) Wszystko będzie zależało od tego gdzie taki atak miałby miejsce. Polska Państwowa Agencja Atomistyki na bieżąco monitoruje skażenie radiologiczne w naszym rejonie Europy także wszystko będziemy wiedzieć na bieżąco gdyby do takiej sytuacji doszło. Pamiętajmy, że jest drugi aspekt tej sprawy poza tym działaniem stricte militarnym należałoby powiedzieć, że użycie taktycznej broni jądrowej byłoby próbą zastraszenia Zachodu po to żeby zatrzymać pomoc dla Ukrainy i oczywiście kwestia zastraszenia całej Ukrainy po to żeby się poddała. Poza tym neutralizowaniem skutków bezpośrednich na pewno stanęlibyśmy przed wyzwaniem po to żeby dalej aktywizować Zachód i działać kolektywnie na rzecz zatrzymania rosyjskiej agresji – powiedział pełnomocnik.

