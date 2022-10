"Czy za to jest winny rząd PiS?". Szefernaker mocno do opozycji

W piątek przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbywa się protest samorządowców, którzy sprzeciwiają się drastycznym podwyżkom cen energii. Oprócz włodarzy miast i powiatów w manifestacji biorą udział także politycy opozycji m.in. prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tymczasem wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker podczas rozmowy z dziennikarzami przed siedzibą KPRM twierdzi, że piątkowy protest jest polityczną manifestacją, w której chodzi o zaatakowanie rządu, a nie wypracowanie konstruktywnego rozwiązania dla narastających problemów z cenami energii.

Polityczny protest

Szefernaker powiedział, że jako współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu regularnie od czterech lat spotyka się z samorządowcami. Podczas tych rozmów obie strony wspólnie wypracowywały rozwiązania dla wielu kwestii (ostatnio tych dotyczących pomocy ukraińskim uchodźcom wojennym). W piątek Szefernaker przybył do kancelarii premiera, aby otrzymać z rąk protestujących listę postulatów. Polityk nie dostał jednak żadnego dokumentu.

– Ci, którzy dzisiaj dotarli pod kancelarię premiera, tutaj po drugiej stronie ulicy, wykrzyczeli postulaty polityczne, związane ze zmianą władzy, antyrządowe. Nie było żadnego listu do premiera, nie było żadnych propozycji rozwiązania problemu – stwierdził wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, który, jak sam stwierdził, czekał 1,5 godziny w biurze przepustek na petycję protestujących samorządowców.

Inflacja

Szefernaker odniósł się także do problemu stale rosnącej inflacji, z którym Polska boryka się już od kilku miesięcy. Jak wskazał, kwestia ta dotyczy także innych państw europejskich np. w Apulii we Włoszech zamykane są hotele ze względu na ceny surowców.

– Parę tygodni temu byłem na spotkaniu ministrów ds. uchodźców w Rumunii. Wie pan ile kosztuje 200 gram masła w Rumunii? 17 zł. Czy za to jest winny rząd PiS? Chleb 10 zł kosztuje. Czy za to jest winy rząd PiS? – pytał wiceminister podkreślając jednocześnie, że wysoka inflacja to "problem globalny, społeczny, problem naszej części Europy".

– Zachęcamy wszystkich, którzy chcą ten problem rozwiązać, żeby usiąść i w przyszłym tygodniu rząd z samorządem wypracuje kolejne rozwiązania niemające charakteru politycznego – powiedział Szefernaker.

Polityk poinformował także, że w przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, na którym będą przedstawione rozwiązania mające zniwelować koszty podwyżek cen energii. Z kolei na wtorek premier Morawiecki zaprosił przedstawicieli Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich na spotkanie, w celu omówienia sposobów walki z rosnącymi cenami energii.

