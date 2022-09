Ostra dyskusja w Sejmie. Szefernaker: Najważniejsze, żeby obrzucić rząd błotem

W środę rozpoczęło się 62 posiedzenie Sejmu. W ramach prac parlamentarnych odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy dotyczącej przeniesienia wyborów samorządowych na 2024 rok. Zgodnie z harmonogramem głosowanie powinno odbyć się jesienią przyszłego roku. Projekt zakłada jednak przedłużenie kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego.

Przedstawiciele formacji opozycyjnych nie popierają propozycji obozu rządzącego, czemu jasno dali wyraz zarówno we wcześniejszych wypowiedziach, jak i podczas dyskusji w Sejmie. Z kolei z ramienia PiS głos zabrał m.in. wiceszef MSWiA, poseł Paweł Szefernaker, który bronił procedowanej regulacji.

Szefernaker broni projektu

Polityk ocenił, że opozycja chce wprowadzić kolejny chaos i dezorientację w dyskusję, jeśli chodzi o tych wszystkich, którzy się przysłuchują.

– Kwestie związane z prawem wyborczym nie są domeną administracji rządowej. W żadnym dziale administracji publicznej nie ma kwestii organizacji wyborów, nie ma kwestii zmiany prawa wyborczego. Jak byliście u władzy, mówię do dzisiejszej opozycji, to także tego typu kwestie były wprowadzane poprzez projekty poselskie. Kodeks wyborczy, który zmieniał ordynację wyborczą za rządów PO, również był projektem poselskim, więc odpowiadając merytorycznie na tą waszą wątpliwość, proszę o to również, abyśmy trzymali się pewnych faktów i pewnych zasad, które także w tej kwestii występują – ocenił polityk PiS.

– Wy nie chcecie znać prawdy, nie chcecie wiedzieć, dlaczego to robimy, nie chcecie wiedzieć, dlaczego ma być zmieniony termin wyborów samorządowych, tylko po prostu najważniejsze, żeby obrzucić błotem rząd, większość parlamentarną i wyjść z sali, a jeżeli ktoś zostaje, to oczywiście nie interesuje go ten temat – wyraził swą opinię Szefernaker.

