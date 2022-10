Ziobro: Gdy Tusk mówi, że coś zrobi, to znaczy, że mówi

Choć do wyborów parlamentarnych jeszcze daleko, to już teraz walka polityczna przybiera ostrą formę. Donald Tusk wyraźnie skręcił w stronę postulatów partii lewicowych obiecując m.in. legalizację tzw. małżeństw jednopłciowych i aborcję na życzenie do 12. tygodnia ciąży.

Obietnice Tuska

Monika Tichy, przewodnicząca zarządu stowarzyszenia Lambda, relacjonowała niedawno swoje spotkanie z Tuskiem. Podczas rozmowy lider PO miał jej obiecać, że po przejęciu władzy przez jego partię, dojdzie do legalizacji tzw. małżeństw jednopłciowych.

Z kolei podczas jednego ze spotkań z młodymi wyborcami PO Tusk stwierdził, że działacze niepopierający wprowadzenia możliwości dokonywania aborcji bez podawania powodu do 12. tygodnia ciąży, nie znajdą się na listach Platformy na kolejne wybory.

Mocny wpis Ziobry

Tymczasem lider Solidarnej Polski i minister sprawiedliwości odniósł się do retoryki Tuska. Według Zbigniewa Ziobry, Tusk składa puste obietnice, byle tylko przyciągnąć do siebie jak największą liczbę wyborców.

"Gdy @donaldtusk mówi: zalegalizuję śluby homoseksualistów, jego partia prostuje, że to nie będą małżeństwa. Gdy Tusk zapewnia: nie zlikwiduję 500+, partia dodaje: ale niektórym odbierzemy. Gdy Tusk mówi, że coś zrobi, to znaczy, że mówi" – napisał Ziobro na Twitterze.

Tusk ostrzega

Z kolei lider PO obawia się o uczciwość wyborów. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Tusk przekonuje, że wierzy w zwycięstwo swojego obozu politycznego. Jednocześnie jednak lider PO nie ukrywa, że obawia się fałszerstw.

"Do wyborów został dokładnie rok. To od nas wszystkich zależy, na ile będą wolne i uczciwe. I czy je wygramy. A ja głęboko w nasze zwycięstwo wierzę" – napisał Tusk na Twitterze.

"I ja też w to wierzę. Zwycięstwo zależy od nas wszystkich" – dodała w komentarzu wicemarszałek SejmuMałgorzata Kidawa-Błońska.

