Ziobro: Tusk zrobił to cynicznie i z wyrachowania

Traw wymiana ciosów pomiędzy byłym premierem i liderem PO Donaldem Tuskiem a ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą. Politycy odnoszą się do ujawnienia, najpierw przez redakcję "Newsweeka", a potem przez Prokuraturę Krajową, części zeznań współpracownika Marka Falenty, złożonych w śledztwie dotyczącym afery taśmowej.

Uwiarygodnienie zeznań

W piątek szef Solidarnej Polski na konferencji prasowej zarzucił Tuskowi, że ten "bezkrytycznie" dał wiarę zeznaniom Marcina W. Przypomnijmy, że W. stwierdził, że materiały, na których zostali nagrani politycy PO oraz najważniejsi urzędnicy w państwie, zostały przekazane Rosjanom.

Ziobro stwierdził, że lider PO nadal wiarygodność Marcinowi W. oraz jego zeznaniom. Zrobił to, aby "wyprowadzić z wyjaśnień Marcina W. wnioski, które pozwolą mu rzucić ciężkie, fałszywe oskarżenia wobec obozu rządzącego, wobec Zjednoczonej Prawicy, wobec aktualnego rządu".

Minister sprawiedliwości dodał, że stawianie zarzutów o związki z Rosją, w momencie dokonywania przez nią zbrodni wojennych na Ukrainie "ma wyjątkowo ciężki charakter". Jego zdaniem Tusk zrobił to "cynicznie i z wyrachowania".

– Jeżeli Donald Tusk ma do kogoś pretensje, że w takiej formie doszło do ujawnienia tego materiału, w takich okolicznościach, to wyłącznie może kierować je pod własnym adresem. Donald Tusk chciał zastawić sidła na kogoś innego, a sam wpadł te sidła w sposób spektakularny, na własne życzenie – podkreślił Ziobro.

Tusk atakuje Ziobrę

W czwartek Donald Tusk odniósł się do ujawnienia przez PK zeznań W. Stwierdził, że Ziobro używa "klasycznych rosyjskich metod" polegających na nękaniu rodziny politycznego przeciwnika. Tusk odniósł się w ten sposób do rewelacji Marcina W., według których syn premiera Michał Tusk miał przyjąć 600 tys. euro łapówki z przeznaczeniem dla Platformy Obywatelskiej.

– Nawet jeśli to, co robi Ziobro, może wydawać się groteskowe, to sprawa jest bardzo poważna. Minister używa wymiaru sprawiedliwości, by atakować rodzinę lidera opozycji – powiedział Tuska na konferencji prasowej.

Lider PO zaatakował także personalnie Ziobrę, stwierdzając w internetowym wpisie, że ten jest "lichym prawnikiem, marnym politykiem, ale motywatorem naprawdę wybitnym".

Czytaj też:

Kaleta: Zbigniew Ziobro w przeciwieństwie do Tuska nie wyciągnął tej sprawyCzytaj też:

"Mam już naprawdę dosyć". Czarzasty mocno zareagował na pytanie o TuskaCzytaj też:

Ujawniono część zeznań Marcina W. Fala komentarzy w internecie