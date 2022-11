Mentzen o Tusku: Ten człowiek w absolutnie nic nie wierzy

Sławomir Mentzen był gościem Sławomira Jastrzębowskiego w programie Salonu24. Polityk w pewnym momencie został zapytany, kogo na obecnej scenie politycznej uważa za największego hipokrytę. Niemal od razu wskazał na Donalda Tuska.

– Pamiętam lata 2005, 2006 czy 2007, gdy Donald Tusk mówił, że należy wprowadzić 3x15, niskie podatki, uwolnić gospodarkę, dać ludziom wolność itd. A przyszedł do władzy i szedł w innym kierunku. Były zdjęcia, jak był ten piękny ołtarzyk religijny w mieszkaniu, gdzie całą rodziną się modlili – wymieniał szef partii KORWiN.

"Tusk powie wszystko"

Mentzen stwierdził, że Donald Tusk specjalnie skazał PO na porażkę w 2015 roku, świadomie wybierając Ewę Kopacz na swojego następcę, gdyż wiedział, że jeżeli PO się utrzyma u władzy, to nie będzie miał już powrotu do partii po skończonej kadencji w Brukseli.

– Zostawił całe swoje środowisko polityczne na zmarnowanie i wystawił tych nowych, śmiesznych liderów. Zaraz jak tylko wrócił do Polski to mówił, że nie można być tak antychrześcijańskim, że umiarkowana centroprawica, a jak trochę czasu minęło to full po wyborców lewicy idzie. Mieszkanie prawem a nie towarem, czterodniowy tydzień pracy, aborcja dla każdego. To jest centroprawica? To jest Platforma Jana Rokity, którą znałem? To jest największy hipokryta. Ten człowiek w absolutnie nic nie wierzy i powie wszystko, co tylko będzie myślał, że mu się opłaci – kontynuował Mentzen.

Prezes KORWiN

Kilkanaście dni temu odbył się kongres partii KORWiN. Dotychczasowy prezes Janusz Korwin-Mikke oddał stanowisko prezesa. Nowym szefem formacji został wybrany Sławomir Mentzen. Dotychczasowy wiceprezes uzyskał poparcie 92 proc. delegatów. I wiceprezesem kongres wybrał Konrada Berkowicza. Były szef formacji pozostaje aktywny w polityce. W swoim wystąpieniu podczas kongresu Korwin-Mikke apelował nie tylko o liberalizację gospodarki, ale również o rozpoczęcie kontrrewolucji kulturowej. Mentzen zapowiedział z kolei m.in. że partia KORWiN stanie się niebawem najlepiej zorganizowaną częścią składową Konfederacji.

