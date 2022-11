Prawo i pięść

Pływanie w kisielu II Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku, wydanego w ubiegłym roku, który – w skrócie – potwierdził, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej konstytucja jest prawem nadrzędnym nad orzeczeniami organów Unii Europejskiej, z wyjątkiem tych obszarów, w których państwo polskie w zawartych traktatach jasno scedowało swe kompetencje na instytucje wspólnotowe.

Nie ma w tym żadnej sensacji: logicznie wynika to z konstytucji, z traktatów UE, a także z kilku wcześniejszych wyroków UE z czasów, kiedy o objęciu władzy przez PiS nawet największym optymistom się nie śniło. To, że mimo to lewicowo-liberalne jaczejki rozjazgotały się o „prawnym polexicie”, „haniebnym orzeczeniu trybunału Przyłębskiej” i „międzynarodowym skandalu”,