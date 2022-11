Biedroń kłamał ws. aborcji. Wypłynęło nagranie z Parlamentu Europejskiego

W Parlamencie Europejskim odbyło się specjalne wysłuchanie zorganizowane przez europosła Roberta Biedronia, podczas którego wystąpiła Barbara Skrobol, szwagierka Izabeli z Pszczyny – kobiety która zmarła w zeszłym roku. Przypomnijmy, że ciężarna trafiła do placówki medycznej z powodu odpłynięcia płynu owodniowego. Medycy potwierdzili wady wrodzone płodu. Personel zdecydował się jednak na "postawę wyczekującą". Niestety, najpierw zmarło dziecko, a następnie jego matka.

– Obchodzimy właśnie 30-lecie obowiązywania w Polsce jednego z najbardziej restrykcyjnych praw antyaborcyjnych w Europie – powiedział Robert Biedroń, szef komisji FEMM. Jego zdaniem było co najmniej sześć przypadków śmierci związanych z zaostrzeniem prawa aborcyjnego.

Biedroń przyłapany. Opowiadał o aborcji

Do internetu trafiło nagranie z wystąpienia Roberta Biedronia, na którym uwieczniono, jak polityk kłamie ws. obowiązujących przepisów w Polsce. Europoseł przekonywał, że zakaz przerywania ciąży dotyczy nie tylko tzw. przesłanki eugenicznej ale również ciąż będących następstwem gwałtu.

Polityk Lewicy opowiadał, że Ukrainki zgwałcone przez Rosjan, które uciekają do Polski, nie mogą dokonać aborcji ze względu na polskie prawo.

– Mówię to na podstawie raportu z tej misji, która była realizowana przez naszą komisję. Ten raport opisuje nie tylko przykłady Polek, którym ogranicza się prawo. Ten raport opisuje także sytuację dziewcząt i kobiet z Ukrainy, które uciekając przed wojną, uciekają także przed żołnierzami rosyjskimi, którzy gwałcą dziewczynki i kobiety. A te kobiety chcąc skorzystać z aborcji nie mają do tego dostępu w Polsce. Uciekają z jednego piekła do innego piekła – przekonywał zebranych europoseł.

