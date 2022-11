„Nie depczcie…”

W ostatnich latach niszczycielska fala dotarła również do Polski. Przyczyny są zawsze takie same: polityczne, religijne, ideologiczne oraz wandalizm. Jeśli jest to zrzucanie ideologicznego jarzma podczas znoszenia obcej okupacji, to całkiem zrozumiałe. Tak było w II RP zaraz po odzyskaniu niepodległości po 1918 r. Polska była bardzo często areną takich działań jak np. usunięcie pomnika Murawiowa – Wieszatiela czy Katarzyny II w Wilnie oraz rozebranie soboru św. Aleksandra Newskiego w Warszawie.