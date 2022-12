Putin: Polska chce przejąć zachodnie tereny Ukrainy

– Grupy nacjonalistyczne w Polsce chcą przejąć zachodnie terytoria Ukrainy, które Ukraina otrzymała dzięki decyzjom Stalina po II wojnie światowej – powiedział Putin, cytowany przez agencję RIA Novosti.

Przekonywał, że to Rosja może być jedynym realnym gwarantem integralności terytorialnej Ukrainy w jej obecnych granicach.

– Przyszłość to jest sprawa ukraińskich polityków, którzy moim zdaniem w większości nie myślą o tym, chociaż niektórzy, jak nam się wydaje, już zaczynają myśleć – ocenił Putin na spotkaniu z rosyjską Radą Praw Człowieka.

Mobilizacja wojskowa w Rosji

Odnosząc się do ogłoszonej we wrześniu i oficjalnie już zakończonej mobilizacji wojskowej, prezydent Rosji oświadczył, że "w obecnych warunkach mówienie o dodatkowych środkach mobilizacyjnych po prostu nie ma sensu – i nie ma potrzeby, aby państwo i ministerstwo obrony robili to dzisiaj".

Według Putina z 300 tys. zmobilizowanych tylko 150 tys. znajduje się w strefie "operacji specjalnej" (Rosjanie nie używają słowa "wojna" - red.), z czego 77 tys. w jednostkach bojowych, a "reszta na drugiej lub trzeciej linii, albo przechodzi dodatkowe szkolenie".

Putin: Piotr Wielki o to walczył

Tłumaczył, że "specoperacja" na Ukrainie "może być długotrwałym procesem, ale są rzeczy, które trzeba zrobić już teraz".

– Pojawiły się nowe terytoria, a to dla Rosji poważna sprawa. Co tu ukrywać, Morze Azowskie stało się morzem śródlądowym Federacji Rosyjskiej – stwierdził Putin, podkreślając, że o dostęp do Morza Azowskiego walczył car Piotr Wielki.

Mówił też, że to nie Rosja wywołała konflikt w Donbasie, lecz "nowe władze Ukrainy, które w 2014 r. dokonały zamachu stanu".

– Wyniki referendów pokazały, że ludzie żyjący na tych terenach chcą być w Rosji, uważają się za część tego świata, część tej przestrzeni, naszej wspólnej kultury, tradycji, języka – przekonywał Putin.

Czytaj też:

Naryszkin: Polska przyspiesza przygotowania do aneksji zachodniej Ukrainy