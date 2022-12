Michalkiewicz: Ideologizacja UE będzie postępować

DoRzeczy.pl: Komisja Europejska przyjęła projekt rozporządzenia, które ma zharmonizować w UE przepisy dotyczące pochodzenia dziecka. Według tego projektu pochodzenie dziecka ustalone w jednym państwie członkowskim będzie uznawane w pozostałych bez specjalnej procedury. Jak pan ocenia takie pomysły?

Stanisław Michalkiewicz: Skoro takie rozwiązanie zostało przyjęte, to z pewnością będzie zastosowane. To pokazuje, że regulacje na poziomie Unii Europejskiej mogą odbiegać i są niezależne od regulacji przyjmowanych na poziomie państw członkowskich. Jest to jedno z całej serii posunięć zmierzających do unifikacji pod względem prawnym i obyczajowym całego obszaru Unii Europejskiej i wszystkich obywateli.