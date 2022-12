Stylówka Miszczaka. Kulisy gali Polsatu

My nucimy „Teraz już wszystko wiem, bawiłem grubo się w Ameryce / Gdzieś pod palmami raj, mówili, »Jedź! Bo tam podobno życie«”. No i pojechał. Przyszło nam to do głowy w związku z awansem Jacka Kurskiego do Banku Światowego. Dla tych, którzy nie znają cytowanego tekstu, przytaczamy refren: „Miłość, miłość w Zakopanem / Polewamy się szampanem”. Nju Jork fajna rzecz, ale gdzie mu tam do Sylwestra Marzeń.

Tymczasem gruchnęła oficjalna wieść, że na tegorocznym Sylwestrze Marzeń tradycyjnie pojawią się Zenek Martyniuk, Boys oraz wywołany już „Miłością w Zakopanem” Sławomir. Jesteśmy w szoku. Liczyliśmy, że po zmianie prezesa TVP na Mateusza Matyszkowicza na scenę wkroczą Sinfonia Varsovia, Sinfonia Iuventus, Ziółek Kwartet oraz plejada laureatów BBC Jazz Awards. Ech, jak nie teraz, to może w Opolu.

W kuluarach gali z okazji 30-lecia Polsatu najbardziej komentowaną sprawą były nie urodziny imperium Solorza, ale właśnie nominacja Jacka Kurskiego. Najbardziej nam się spodobał komentarz osoby z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: – Każdy ma taki bank pocztowy, na jaki zasłużył.