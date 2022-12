Ekspresowe prace nad nowelą ustawy o SN. Bochenek: Wszystkie kluby wyraziły chęć

– Dzisiejsze spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych dotyczyło ustalenia harmonogramu prac nad ustawą zmieniającą sądownictwo – powiedział Bochenek podczas briefingu prasowego w Sejmie.

Wskazał, że pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o SN nastąpi jutro. – Wszystkie kluby wyraził chęć pracy nad tą ustawą. Dalsza część prac odbędzie się w przyszłym tygodniu. We wtorek – drugie i trzecie czytanie projektu – dodał rzecznik PiS.

Nowela już w Sejmie

Ubiegłej nocy do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, który ma pomóc wypełnić tzw. kamienie milowe, narzucone Polsce przez Komisję Europejską. Realizacja projektu ma zbliżyć Warszawę do otrzymania funduszy z KPO.

Jak relacjonuje Onet, projekt to element kompromisu pomiędzy PiS-em a Brukselą. "Dokumenty, które opisują kompromis między Brukselą oraz PiS, zawierają dziewięć punktów – wszystkie potwierdziliśmy wśród naszych informatorów, zbliżonych do Kancelarii Premiera oraz centrali PiS" – podają dziennikarze serwisu. W ramach porozumienia, sprawy dyscyplinarne sędziów miałyby być przeniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego, o czym mówił już we wtorek minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

Prawo i Sprawiedliwość miałoby też zgodzić na badanie niezależności sędziów powołanych Krajową Radę Sądownictwa. "Sędziowie powołani przed przejęciem władzy przez PiS będą mogli składać wnioski o zbadanie niezależności sędziów wybranych z udziałem neo-KRS".

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że "szybkie przyjęcie KPO oznacza dziś umocnienie złotówki, niższą inflację, inwestycje w drogi, w zieloną i konwencjonalną energetykę, w sieci przesyłowe i obronę Polski". "Zakończmy ten etap sporu i skupmy się na przyszłości" – apeluje szef rządu.

