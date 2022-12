Romanowski: Obecna sytuacja to efekt szantażu, na który nie możemy się zgodzić

DoRzeczy.pl: Dlaczego Solidarna Polska zadeklarowała brak poparcia dla nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym?

Marcin Romanowski: Podkreśliliśmy, że zaproponowane rozwiązania są sprzeczne z Konstytucją. Mam tu na myśli w pierwszej kolejności możliwość kwestionowania statusu sędziów przez innych sędziów. Możliwość kwestionowania statusu sędziego pojawiła się już w projekcie prezydenckim, co również krytykowaliśmy, ale rozwiązanie zaproponowane w obecnym projekcie wprowadziło taką możliwość znacznie szerzej, co jest zaproszeniem do anarchii. Nie ma wątpliwości, że to jest rozwiązanie niekonstytucyjne, co wynika z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Projekt narusza z resztą w sposób bezpośredni co najmniej 11 wyroków TK, wydawanych nie tylko w ostatnim czasie, ale na przestrzeni 25 lat.

A orzecznictwo TSUE?

Również w żaden sposób orzecznictwo TSUE nie wymagało wprowadzania tego typu rozwiązań. Obecna sytuacja to efekt szantażu, znaleźliśmy się w pułapce, bo w 2020 roku zgodziliśmy się na mechanizm warunkowości. Jako Solidarna Polska ostrzegaliśmy o tym od początku, że efektem będzie wymuszanie na nas prawa pisanego nie w Warszawie, tylko w Brukseli czy raczej w Belinie. Bardzo dobrze, że teraz to stanowisko jest podzielane przez wielu ekspertów, polityków i publicystów.

Na co może zgodzić się Solidarna Polska?

Na pewno nie możemy zgodzić się na ustępstwa, które mogą uderzyć w polską suwerenność i polski porządek prawny.

