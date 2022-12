Nieoficjalnie: Prezes PiS ma w planach dokończenie objazdu po Polsce

W 2022 roku Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało akcję pod hasłem "Dobry rząd na trudne czasy". Prezes partii Jarosław Kaczyński jeździł po Polsce i spotykał się z wyborcami. Wydarzenia były także okazją do rozeznania się w sytuacji terenowych struktur formacji.

Podczas wystąpień z ust lidera Zjednoczonej Prawicy padały czasami dość mocne określenia. Na przykład w trakcie wrześniowego przemówienia w Stalowej Woli szef PiS stwierdził, że "Warszawa jest miastem bogatszym niż wiele stolic europejskich, ale dzieci z tego nie ma, a dzietność jest mniejsza niż we wschodniej Polsce". Kaczyński oznajmił też, że obecnie w naszym kraju rodzi się "za mało dzieci", natomiast "jeśli utrzyma się taki stan, że kobiety do 25. roku życia piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie". – Trzeba czasem powiedzieć otwarcie trochę gorzkich rzeczy. Jeżeli utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Bo pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to, oczywiście, jeden krócej, drugi dłużej; to zależy od cech osobniczych. A kobieta tylko dwa lata – mówił polityk.

Kaczyński dokończy objazd

W niedzielę Wyborcza.pl podała, że Jarosław Kaczyński wróci do obowiązków na przełomie stycznia i lutego 2023 roku. Najprawdopodobniej wówczas prezes Prawa i Sprawiedliwości dokończy objazd po Polsce. Trasa została przerwana w związku z pobytem polityka w szpitalu.

Media przypominają, iż szef partii rządzącej cierpi na dolegliwości związane z chorobą zwyrodnieniową stawów. W 2019 roku przeszedł zabieg wstawienia endoprotezy w kolanie. W ostatnich dniach Kaczyński miał przejść kolejny zabieg ortopedyczny.

