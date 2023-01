Senator ostro o rządzie. "Nie ma ani pieniędzy ani honoru"

– Rząd Mateusza Morawieckiego prowadzi fatalną politykę europejską, bo nie ma ani honoru, ani pieniędzy – stwierdził polityk na antenie Mediów Narodowych. W Sejmie trwają prace nad nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym. Proponowane zmiany, dotyczące przede wszystkich systemu dyscyplinowania sędziów, mają pozwolić na uruchomienie środków z KPO.

– Nawet z pieniędzmi niekoniecznie musi wygrać wybory parlamentarne. To teza publicystyczna, która utrwaliła się w debacie publicznej – to jest klucz do sukcesu. Tak też przedstawia to sama propaganda rządowa. Z tego punktu widzenia opinia publiczna oczekuje na te środki. Jest to przedstawiane jako coś, co jest niezbędne do dalszego rozwoju Polski – zauważył senator Jackowski.

Sceptycznie o wypłacie z KPO

Jan Maria Jackowski przypomina, że "kamienie milowe" zapisane w KPO dotyczą nie tylko zmian w wymiarze sprawiedliwości. – Nawet jeśli Komisja Europejska zaakceptowałaby ustawę, która ma być dziś procedowana w Sejmie – reforma reformy wymiaru sprawiedliwości, a więc tej propozycji rzekomo wynegocjowanej z KE, to mamy warunki, które obejmują nie tylko to, co się określa mianem praworządności, ale cały szereg innych postanowień – m.in ustawa wiatrakowa, zmiany w regulaminie Sejmu i cały szereg innych zobowiązań, które miały być zrealizowane do końca roku. Więc nawet gdyby ta ustawa zostałaby przyjęta i gdyby rząd polski złożył wniosek o KPO, bo na razie takiego wniosku nie złożył, to KE ma od dwóch do czterech miesięcy średnio na rozważanie tego wniosku. Z wypowiedzi rzecznik Komisji wynika, że będzie badany całokształt, nie tylko aspekt związany z praworządnością – podkreślił senator niezrzeszony.

