Służba Więzienna intensywnie szkolona przez WOT

– Zgodnie z zasadą „umiesz liczyć, licz na siebie” to polskie wojsko, polskie społeczeństwo, ale też i polskie służby powinny w ramach NATO gwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa, bo tylko wtedy, kiedy będziemy odpowiednio przygotowani, sami będziemy odstraszać, będziemy gwarantować jako państwo bezpieczeństwo Polakom – powiedział Zbigniew Ziobro w piątek na konferencji prasowej.

"Służba Więzienna dla obronności kraju"

– Zwróciłem się do pana ministra Mariusza Błaszczaka, chciałem mu od razu podziękować, z inicjatywą, by polskie służby, które podlegają Ministerstwu Sprawiedliwości, a to jest służba więzienna, jednostki posługujące się bronią w ramach swojej służby, były przeszkolone pod kątem zagrożenia związanego z tymi realiami współczesnego świata, tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. (…) Ufam, że te umiejętności nigdy nie będą potrzebne, ale najważniejsze jest, żeby być przygotowanym i te ćwiczenia trwają. Ma być przeszkolonych 10 tys. funkcjonariuszy służby więziennej – poinformował minister sprawiedliwości.

Apel ministra Ziobro do prezydenta Dudy ws. KPO

Na piątek zaplanowano także nadzwyczajne posiedzenie zarządu Solidarnej Polski. Tematem spotkania jest pożyczka na KPO. Na konferencji prasowej Ziobro odniósł się także do tej kwestii.

– Mogę powiedzieć, że było zaskakujące, iż list, który zachęcał do współpracy pana prezydenta, w tej niełatwej sytuacji, w której Polska się znalazła, usłyszeliśmy ocenę, która jest nieprawdziwa. Prawdą jest, że polityka ustępstw, począwszy od weta pana prezydenta w 2017 roku, który zatrzymał reformę sądownictwa w ten sposób, doprowadziła do tego punkty, w którym dzisiaj wszyscy się znajdujemy – powiedział lider Solidarnej Polski, odnosząc się do komentarza prezydenta w sprawie listu. Prezydent ocenił, że to Solidarna Polska robiła problemy z przyjęciem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, co dało jego zdaniem Komisji Europejskiej pretekst do blokowania środków (pożyczki) na KPO.

Przypomnijmy, że w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy został opublikowany list otwarty ministra Zbigniewa Ziobro do prezydenta Andrzeja Dudy. (Całość na końcu tekstu). Szef resortu sprawiedliwości przekonuje, że "wspólne działanie krajów Unii Europejskiej na rzecz wyjścia z kryzysu po pandemii nie może polegać na narzucaniu Polsce przemocą rozwiązań sprzecznych z interesem naszego państwa i Konstytucją".

