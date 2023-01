"Z zaciśniętymi zębami zagłosują na PiS". Szef PSL: Nie możemy stracić tych wyborców

Trwają dyskusje nt. list opozycji na jesienne wybory parlamentarne. Wiele wskazuje na to, że jednej listy nie będzie. Nie wiadomo też, co zrobi Polska 2050 Szymona Hołowni, której ultimatum postawił Donald Tusk.

Przeciwnikiem jednej list jest szef PSL. – Jeżeli nie chcemy stracić żadnego wyborcy, również o tej wrażliwości bardzo często konserwatywnej, z poszanowaniem dla tradycji narodowych, ale też ludowych i chrześcijańskich, to pójście ze skrajną lewicą na jednej liście odbiera część wyborców. Oni zostają w domu, a w najgorszym wypadku idą i głosują z zaciśniętymi zębami na PiS – wyjaśnił Władysław Kosiniak-Kamysz na antenie radia RMF FM.

"To będzie porażka"

Prezes ludowców optuje za utworzeniem dwóch list. – Moim marzeniem nie była jedna lista w wyborach. Uważam, że powinny być dwie listy w wyborach. Ważna jest jedna lista spraw do załatwienia po wyborach – dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Porażką Polski będzie, jeżeli dalej będą trwały złe rządy i za to my poniesiemy odpowiedzialność. Je tę odpowiedzialność biorę na siebie jako jeden z tych, który przewodzi formacjom parlamentarny i biorącym udział w wyborach. To jest wielka odpowiedzialność. To jest moment finalny. Wszystko zostanie zaakceptowane i wiele zostanie wybaczone, jeżeli na końcu będzie sukces – tak prezes PSL odniósł się do opinii Donalda Tuska o konieczności budowy jednej listy wyborczej.

Gość Krzysztofa Ziemca apelował również, aby "nie obrażać wyborcy PiS, bo o niego zabiegamy". – Apeluję do wszystkich partii opozycyjnych: nie wolno obrażać wyborców PiS-u. My mamy pokonać PiS i przekonać wyborców PiS-u. Z szacunkiem dla tych wyborców – zaznaczył.

