Tusk postawił ultimatum Hołowni. "Trzeba powiedzieć: tak, tak albo nie, nie"

Donald Tusk odwiedził w piątek Lublin. Odpowiadał na pytania dot. swojej wizji Polski, m.in. w kontekście ułatwień dla przedsiębiorców oraz praworządności. Wyraźnie zaznaczył, że "chce wygrać te wybory i ma poczucie głębokiej osobistej misji".

"Jeśli nie chcecie, to powiedzcie"

W pewnym momencie zaapelował do lidera Polski 2050. – Do przewodniczącego Hołowni chcę się zwrócić z takim serdecznym apelem. Mnie nie interesuje żadna mała gra. Takie podchody czy małe gry się to się do niczego nie przysłużą. Jutro jest ten moment, żeby powiedzieć: "tak, tak lub nie, nie" – mówił Tusk, sięgając po biblijne odwołanie. – Jeśli nie chcecie, to powiedzcie. To jest ostatni moment. My się musimy przygotować do tego wielkiego wydarzenia, jakim może być to zwycięstwo –podkreślił polityk.

Przewodniczący PO dodał, że "sam jest szefem partii, też różne opinie ma u siebie, ale rolą lidera jest przekonać swoich, żeby poświęcili, chociaż część swojego interesu po to, żeby tę wielką rzecz - Polskę bez korupcji i arogancji - wspólnie wygrać, albo też przynajmniej wiedzieć na kogo można liczyć w tej sprawie i z kim można to razem zrobić, a z kim nie".

Politycy Hołowni mówią "stop"

W sobotę ma się odbyć I Zjazd Krajowy partii Szymona Hołowni. "Będziemy również rozmawiać o wyborach, nie będziemy jednak odpowiadać na żadne ultimatum" – powiedział Michał Kobosko w rozmowie z wp.pl.

"To nie pierwszy raz, kiedy słyszymy o ultimatum, jakie ma stawiać Donald Tusk. Najczęściej słyszymy je przez media. Nie mamy takiej tradycji, że rozmawiamy z kimś przez ultimatum i stawiamy żądania. To, mówiąc delikatnie, nie buduje zaufania między partnerami" – ocenił.

Wcześniej o tym, że Polska 2050 szykuje się do samodzielnego startu w wyborach parlamentarnych mówiła wiceprzewodnicząca tej formacji Paulina Hennig-Kloska.

