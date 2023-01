Szynkowski vel Sęk: Wizyta Hołowni w Brukseli ma wprowadzić zamieszanie

W poniedziałek Szymon Hołownia udał sie do Brukseli, gdzie spotkał się z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Politycy rozmawiali m.in. o polskim KPO i sposobach jego odblokowania.

Po powrocie do Polski Hołownia stwierdził, że premier Mateusz Morawiecki kłamie twierdząc, że przejęcie ustawy o Sądzie Najwyższym odblokuje należne Polsce unijne środki.

Szynkowski vel Sęk krytykuje Hołownię

Tymczasem minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk wskazuje, że rozmowy prowadzone prze Hołownię w Brukseli nie miały wiele wspólnego z ustaleniami między Polską a KE w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Według słów ministra, lider Polski 2050 miał rozmawiać "z osobami, które nie mają bezpośredniego związku z negocjacjami".

– Spotkał się z przedstawicielami Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, a z ramienia Komisji Europejskiej z komisarzem, którzy w swoim portfolio zajmuje się zupełnie czym innym, a nie kwestiami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości – powiedział Szynkowski vel Sęk i dodał, że tym komisarzem był Thierry Breton, który jest komisarzem ds. rynku wewnętrznego.

–Myślę, że pan Szymon Hołownia, który zbiera dopiero doświadczenie w polityce, interpretuje rozmowy z osobami, które wprost nie uczestniczyły w tych negocjacjach, w sposób, który jest błędny – powiedział polityk.

Szynkowski vel Sęk ocenił, że prawdziwym powodem podróży Hołowni do Brukseli była chęć znalezienia głosów, które "są jakoś sceptyczne".

– Jeśli szuka w KE tych, którzy zamierzają krytykować polski rząd, to to jest bardzo niedobry sygnał i to zresztą wpisuje się w sygnały, które do nas docierają, że część przedstawicieli opozycji – podkreślam: część, bo część opozycji zachowuje się w tej sprawie odpowiedzialnie – drzwiami i oknami uderza do Brukseli po to, żeby spróbować wpłynąć na decyzję, ale niestety decyzję niekorzystną dla Polski, żeby środki nie wpłynęły – powiedział.

