Nitras: Jestem inwigilowany i mam na to dowody

– Naszą odpowiedzą na zagrożenie fałszowaniem wyborów, jest przygotowanie wielkiej, obywatelski akcji, której celem będzie przypilnowanie wyborów – powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej Donald Tusk. Szef PO poinformował, że osobą, która będzie to koordynować będzie poseł PO Sławomir Nitras.

– Mamy w naszych szeregach Sławomira Nitrasa i nie zawahamy się go użyć. Będzie on z ramienia KO przygotowywał obronę wyborów przed manipulacjami i fałszerstwami – mówił Tusk.

"Gwarant zwycięstwa"

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Nitrasa zapytano, czy powierzenie mu tego zadania ma na celu "pacyfikację wewnętrznej opozycji". Poseł ze Szczecina jest bowiem uznawany za sprzymierzeńca Rafał Trzaskowskiego – pomagał mu organizować wydarzenie Campus Polska.

"Dla mnie dobra współpraca Trzaskowski-Tusk jest gwarantem na zwycięstwo w wyborach. Jeżeli powierzona mi rola ma sprawić, że współpraca będzie jeszcze lepsza, to będę się bardzo cieszył z tego powodu. Jeśli Donald Tusk składając mi tę propozycję chciał przy okazji przeciąć złe spekulacje, to wydaje mi się, że mu się to udało" – przekonuje Nitras.

Dalej dziennikarz pyta, czy nie boi się, że "będzie ofiarą inwigilacji – tak jak Krzysztof Brejza podczas wyborów w 2019 roku?". "Jestem przedmiotem inwigilacji i mam na to dowody, ale w ogóle się tego nie boję" – wskazuje polityk PO.

Zmiany w kodeksie wyborczym

Najważniejszą zmianą w nowelizacji przepisów wyborczych, jest zdecydowane zwiększenie liczby obwodów wyborczych, co ma według autorów noweli ułatwić głosowanie mieszkańcom najmniejszych miejscowości. W uzasadnieniu projektu czytamy, że proponowana ustawa "pozytywnie wpłynie na frekwencję wyborczą oraz świadomość wyborców".

Liczba lokali wyborczych ma wzrosnąć o ok. 6 tys.

"Zwiększy zaangażowanie w proces wyborczy, dzięki poprawie dostępności do lokalów wyborczych (mniejsze obwody, dodatkowy bezpłatny transport). Przepisy mają na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych, mieszkańców wsi i małych miast, osób starszych i chorych. Proponowane regulacje ułatwią im partycypację w życiu publicznym i społecznym, zgodnie z zasadą równości" – czytamy w uzasadnieniu noweli. W noweli zapisano także utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców.

Przepisy przyjął w tym tygodniu Sejm. Teraz nowela trafi do Senatu.

