Między potęgą a słabością

Co zrobi z nią prezydent – nie wiem. Wprawdzie ustawa jest pod każdym względem fatalna: pogłębia chaos, praktycznie uniemożliwia dochodzenie sprawiedliwości, prowadzi do niekończącego się przeciągania nawet zamkniętych procesów, wreszcie pozbawia głowę państwa ważnej, pozytywnej prerogatywy – prawa do ostatecznej nominacji sędziów – ale wszystkie te wady mogą się okazać niewystarczające, by prezydent zdobył się na odwagę i wyrzucił do kosza potworek legislacyjny spreparowany pospołu przez Komisję Europejską i premiera Mateusza Morawieckiego.