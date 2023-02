Kongres Kopernikański. Szef MEiN: Nauka to prawda. Potrzebujemy jej w dobie szalejących ideologii

Kongres rozpoczął się 19 lutego – dokładnie w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Oczywiście w Toruniu. Bo on sam przez całe swoje późniejsze życie podkreślał przywiązanie do tego miejsca na ziemi – przedstawiał się jako Nicolaus Copernicus Thorunensis.

Pięciu laureatów Nagrody Nobla, 700 badaczy i gości, blisko 130 akredytowanych dziennikarzy, a przede wszystkim debaty na najwyższym światowym naukowym poziomie. Wszystko w trzy dni podczas I Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który przyniesie nie tylko Galę Nauki Polskiej, ale przede wszystkim rozpocznie faktyczną działalność Akademii Kopernikańskiej.

Podczas inauguracji wydarzenia głos zabrał minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek. Zaznaczył, że Mikołaj Kopernik był najwybitniejszym polskim naukowcem. – Mikołaj Kopernik to człowiek, który badał rzeczywistość na każdej jej płaszczyźnie. Fides et ratio, które tu wielokrotnie było przywoływane, jest tego najlepszym dowodem. On zgłębiał prawdę o Bogu, o człowieku, o świecie, łącząc całą rzeczywistość życia człowieka i całą rzeczywistość świata. Mikołaj Kopernik jest patronem polskiej i światowej nauki – wskazał.

Szef MEiN przypomniał, że przed dwoma laty spotkał się z rektorami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: – Uzgodniliśmy, że rząd będzie finansował Światowy Kongres Kopernikański. Ta współpraca spowodowała, że dziś wszyscy tu jesteśmy i cieszymy się obecnością tak wybitnych osobistości z całego świata.

Czarnek: Potrzebujemy prawdy

Minister Czarnek powiedział, że "nauka to odkrywanie prawdy". – Tej prawdy potrzebujemy być może jak nigdy wcześniej, w dobie wojen, tej dramatycznej wojny na Ukrainie, dosłownie kilkaset kilometrów stąd – w dobie szalejących ideologii, zniekształcających rzeczywistość człowieka, w dobie kłótni i wielu konfliktów. Życzę państwu, aby Światowy Kongres Kopernikański (…) był okazją do odkrywania na nowo i od nowa pełnej prawdy o Bogu, człowieku i świecie w każdym wymiarze rzeczywistości nas otaczającej – podsumował, inaugurując obrady.

