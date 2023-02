Tusk: Szkoła musi być wolna. Czarnek: Wstydu Pan nie ma!

Koalicja Obywatelska organizuje spotkania z wyborcami na terenie województwa łódzkiego. Politycy KO odwiedzą łącznie 31 miejscowości. W akcji uczestniczy przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. We wtorek były premier spotkał się z młodzieżą z łódzkich liceów i techników. Wydarzenie poprowadził wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik. Była możliwość zadawania pytań. Jedno z nich dotyczyło przyszłości oświaty w Polsce.

"Autentyczna rewolucja postaw"

– Szkoła musi być wolna od presji ideologicznej, od presji partyjno-politycznej. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, w jaki sposób PiS i pan minister Czarnek mieliby odbudować nadzieję młodego pokolenia, że szkoła może dać narzędzia, przygotować do wolności i dać szansę na rozwiązanie problemów, które się czają za horyzontem. Tu jest potrzebna autentyczna rewolucja postaw, szczególnie tzw. dorosłych, którzy są odpowiedzialni za organizację szkoły i za to, kto szkołą się zajmuje – mówił Donald Tusk.

Minister Czarnek odpowiada

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź ministra edukacji i nauki. We wpisach na portalu społecznościowym Twitter prof. Przemysław Czarnek porównał wskaźniki dotyczące systemu edukacji za czasów rządów Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości.

"Szanowny Panie @donaldtusk: 1. Podwyżki dla młodych nauczycieli za czasów PO +540 zł. Za rządów PiS +2060 zł (+76 proc.)! 2. Subwencja oświatowa za rządów PiS +24,1 mld zł (+59,6 proc.)! Wzrost subwencji oświat. rok do roku z 2022 na 2023 o 11,1 mld zł. To tyle co łącznie w 2 kadencje PO-PSL! 3. Inwestycje rządowe w infrastrukturę oświatową 2016-2023 to 12 mld zł. 4. 100 proc. szkół podłączonych do szybkiego internetu, a w 2015 r. 10 proc.! 5. Inwestycje w nowoczesny sprzęt informatyczny 2 mld zł. Do porównania Wasze 0 laptopów" – czytamy.

"Myśli Pan, że nikt nie pamięta? Wstydu Pan nie ma!" – zwrócił się do Tuska Czarnek.

Czytaj też:

