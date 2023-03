Zaskakujące słowa młodej piosenkarki. Chodzi o aborcję

– Jak czuję potrzebę, to idę do kościoła. To nie jest tak, że to jakiś przymus. Po prostu chcę tam chodzić. Można trafić na fajną mszę, kazanie. Trzeba przełamać stereotyp, że jak ktoś chodzi od kościoła, to jest wapniakiem. Chodzę do kościoła z moją ekipą, która jest bardzo współczesna i są to super ziomale – stwierdziła Roksana Węgiel w styczniowym wywiadzie dla Wirtualnej Polski.

Piosenkarka przekonywała wtedy, że chodzi do kościoła dla Boga. – Trzeba uświadamiać ludzi, że Kościół może być czymś umacniającym. Nie chodzę tam dla księży, tylko dla Boga. To jest wiara. Kościół to dla mnie wspólnota ludzi łączących się w miłości do Boga – powiedziała.

Aborcja jest ok?

Teraz, w rozmowie z Kubą Wojewódzkim na antenie TVN, Węgiel wyraziła swoje zdanie nt. aborcji. – Ja zawsze otwarcie mówiłam o swoich wartościach – zapewniła. – Dla mnie to jest bardzo ważne, nigdy się z tym nie kryłam. Jestem katoliczką, ale uważam, że Bóg dał nam wolną wolę i jak zadano mi pytanie o aborcję, to uważam, że nie powinno się nikomu niczego zabraniać – stwierdziła młoda artystka w programie Wojewódzkiego.

Kariera muzyczna

Roksana Węgiel to polska wokalistka popowa, prezenterka telewizyjna i autorka tekstów. Ma na swoim koncie także kompozycje.

Węgiel jest związana z muzyką od dzieciństwa. Do Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie fortepianu uczęszczała już w okresie nauki w podstawówce. W wieku ośmiu lat zaczęła uczęszczać na lekcje śpiewu, a niedługo później dołączyła do parafialnej scholi dziecięcej.

W 2018 roku wygrała pierwszą edycję programu The Voice Kids oraz 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. W 2021 okazała się najlepsza w 3. edycji programu tanecznego Dance Dance Dance. Jest laureatką Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy. Tę nagrodę otrzymała w 2019 roku.

Czytaj też:

Scheuring-Wielgus przyznała się do łamania prawa. "Pomagam w aborcjach"Czytaj też:

Aborcjonistki w Sejmie. "Zjednoczona Prawica najbardziej boi się kobiet"