Polski ambasador we Francji Jan Rościszewski powiedział niedawno, że jeśli Ukraina przegra, Polska będzie musiała wejść do wojny. Władimir Chomiakow wylicza w swoim tekście zakupy zbrojeniowe Warszawy. Rosyjski propagandysta na poważnie sugeruje, że Polska szykuje się do konfliktu. Co więcej, nie do wojny obronnej z Rosją, tylko do… ataku na Ukrainę. Polska jakoby "uczestniczy w wojnie poprzez dostawy broni i tysięcy najemników i od czasu do czasu zdarza jej się wygadać na temat swoich zamiarów »uratować od Rosjan«, czyli przyłączyć do siebie, obwody zachodniej Ukrainy". "A jak się uda, to jeszcze obwody wschodnie Ukrainy".