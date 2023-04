Mocne wystąpienie Zełenskiego: Tego życzę Putinowi

Wraz z wicekanclerzem i ministrem gospodarki Niemiec Robertem Habeckem w poniedziałek Zełenski odwiedził miejscowość Jahidne w obwodzie czernihowskim.

Prezydent podkreślił, że w miejscowej szkole rosyjscy żołnierze w piwnicy przez niemal miesiąc w nieludzkich warunkach przetrzymywali ukraińskich cywilów. Najmłodsze dziecko miało zaledwie półtora miesiąca. Ogółem z powodu ciężkich warunków zginęło 11 osób. Sami Rosjanie do tego rozstrzelali kolejnych dziesięć.

Odnosząc się do planów Ukraińskiej ofensywy Zełenski przekazał, że nie może mówić o szczegółach, jednak stwierdził, że Rosjanie mają jeszcze czas, żeby opuścić ukraińskie ziemie. – W przeciwnym razie ich zniszczymy – dodał.

W trakcie przemówienia Zełenski zwrócił się bezpośrednio do Władimira Putina. – Po tym wszystkim, co zobaczyliśmy, życzę prezydentowi Rosji, żeby resztę swoich dni spędził w piwnicy, z wiadrem zamiast toalety. W zasadzie to tyle – ocenił prezydent.

Zełenski przyjedzie do Polski

W poniedziałek rano sekretarz stanu i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz potwierdził doniesienia medialne z ostatnich dni dot. wizyty w Polsce prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Ukraiński przywódca ma odwiedzić Polskę już w najbliższą środę. Jak zapowiedział szef BPM, w trakcie wizyty Zełenski spotka się na Zamku Królewskim z Polakami i przebywającymi w Polsce Ukraińcami.

Putin wywołał największą wojnę w Europie od 1945 r.

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. i trwa już ponad 400 dni. Stała się największym konfliktem zbrojnym w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r.

Po nieudanej próbie zdobycia Kijowa na początku wojny, siły rosyjskie skoncentrowały się na przejęciu pełnej kontroli nad obwodami ługańskim i donieckim, które razem tworzą region nazywany Donbasem. Jego część była już kontrolowana przez wspieranych przez Moskwę separatystów, zanim Władimir Putin rozkazał swoim wojskom zaatakować całą Ukrainę.

Czytaj też:

Rosja zaczęła przygotowywać Krym do wojnyCzytaj też:

Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy: Myśliwce od Polski są przestarzałe