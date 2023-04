Finlandia dołączy do Bukaresztańskiej Dziewiątki? Skurkiewicz odpowiada

4 kwietnia 2023 roku Finlandia oficjalnie stała się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Fiński minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto podpisał dokument o przystąpieniu kraju do struktur Paktu. Uroczyste podpisanie aktu odbyło się przed kamerami w siedzibie NATO w Brukseli, w budynku Manfreda Wernera. Haavisto nazwał ten moment "historycznym".

– Do spięcia całego systemu obronnego brakuje Szwecji, która jeszcze nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale oczywiście jest krajem, z którym bardzo blisko współpracujemy. Morze Bałtyckie staje się wewnętrznym akwenem NATO i to jest bardzo dobra i bardzo ważna informacja. Proszę zauważyć, że na przestrzeni szczególnie tych ostatnich miesięcy, czy blisko półtora roku, z iloma różnego rodzaju prowokacjami mieliśmy do czynienia, jeżeli chodzi o okręty, jeśli chodzi o siły powietrzne – skomentował wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz na antenie Wydarzeń 24.

– Bez wątpienia dodatkowe jednostki, które będą pływały po tym akwenie, przyczynią się do tego, że ta wymiana informacji o tym, co Rosjanie robią w obszarze Morza Bałtyckiego, będzie jeszcze lepsza – stwierdził polityk Prawa i Sprawiedliwości.

– Jestem przekonany, że Finlandia dołączy do grupy krajów B9 i już wtedy nie będziemy mówili o tym, że to jest grupa B9, tylko B10 – oznajmił wiceszef MON.

Format Bukaresztańskiej Dziewiątki

Bukaresztańska Dziewiątka (B9) to format spotkań szefów resortów spraw zagranicznych Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji oraz Węgier, czyli wschodniej flanki NATO.

Wydarzenie jest inicjatywą Polski i Rumunii. B9 została oficjalnie zainaugurowana spotkaniem prezydentów państw regionu w Warszawie w 2015 roku, jako forum wymiany poglądów i koordynacji stanowisk w dziedzinie bezpieczeństwa krajów wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

