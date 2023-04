Zełenski: Nie ma już takiej siły, która przeważyłaby nad braterstwem ukraińskim i polskim

W środę, 5 kwietnia około godz. 19:30 ukraiński przywódca wystąpił w Warszawie.

Ze względów bezpieczeństwa na dziedziniec Zamku Królewskiego mogły wejść tylko niewielkie grupy, natomiast na Placu Zamkowym rozstawione zostały ekrany, na których można było obserwować wydarzenie i dzięki którym zarówno warszawiacy, jak i uchodźcy wojenni z Ukrainy mogli wysłuchać przemówień.

"Polska i Ukraina są zjednoczone"

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Polska i Ukraina są zjednoczone i razem zmierzają do zwycięstwa. – Kieruję do was słowa wdzięczności. Nie ma już takich momentów, kiedy nie jesteśmy zjednoczeni. Nasze serca biją za niepodległością, wspólną, wolną Europą. Zwyciężymy, bo nie ma już takiej siły, która przeważyłaby nad braterstwem Polski i Ukrainy. I dzięki temu spełnią się słowa: "Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy" – mówił prezydent Ukrainy.

– Każda udana bitwa Ukraińców zapewnia również ochronę dla polskiej niepodległości – zaznaczył przywódca.

– Wolna Ukraina nigdy nie upadnie. Wróg chciał pogrzebać naszą wspólną niepodległość. My mocno stoimy. Czy daleko jeszcze do zwycięstwa? Nie. Trzeba tylko nie zatrzymywać się w solidarności. To walka o wolność i nie da się jej wygrać częściowo. Im więcej wolności będziemy mieli, im więcej wolności będzie wokół nas, tym więcej będzie gwarancji dla sprawiedliwości – powiedział polityk. I dodał, iż ma nadzieję, że "wolność nie opuści Mołdawii i Gruzji" oraz "zawita na Białoruś". – Wolność jest najwyższą wartością. Polacy i Ukraińcy to wiedzą – podkreślił.

Wołodymyr Zełenski podziękował za to, że "każde miasto w Polsce stało się tak gościnne" dla ukraińskich uchodźców wojennych. Prezydent Ukrainy złożył również Polakom życzenia przed nadchodzącymi świętami wielkanocnymi.

